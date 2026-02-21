Медия без
САЩ струпват военни сили в Крит

Днес, 09:17

Около дузина изтребители F-22, 10 изтребителя F-35 F-35 Lightning, 2 A-10 Thunderbolt, презареждащи танкери, 3 транспортни самолета C-130 Hercules и машини за специални операции бяха забелязани в базата Суда Бей в Гърция. Американска военна база заема част от международно летище Ханя.

Това масирано придвижване на американски активи е свързано с кризата около Иран и е част от най-голямото прегрупиране на сили в региона за последните години. Забелязаните преди дни на летището в София 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници, са част от това прегрупиране. 

Всички самолети идват от британската база Lakenheath. 

Базата в залива Суда на Крит се превърна в основен логистичен център за операциите в Близкия изток и Източното Средиземноморие. Наличието на голям брой танкери (KC-135 и KC-46) е критично – това позволява на изтребителите да патрулират във въздуха в продължение на часове без да кацат, осигурявайки денонощно присъствие над конфликтните зони.

Присъствието на тези самолети в Крит съвпада с влизането на ударната група на самолетоносача USS Gerald R. Ford в Средиземно море. Очаква се самолетоносачът да бъде в позиция край бреговете на Израел днес или в понеделник. В подножието на същия полуостров, в самия залив Суда, се намира Военноморската база Крит, тя е на няколко километра от летището и е едно от малкото места в Средиземно море с достатъчно дълбоко пристанище, което може да обслужва американски самолетоносачи.

 

