19 са вече жертвите на труса на Филипините

ЕПА/БГНЕС Земетресението разруши сгради, но засега не се съобщава за жертви.

Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтресе Филипините тази сутрин. Най-малко 19 души са загинали. Издадено е предупреждение за цунами чак до Индонезия, Япония и Австралия. Кадри показват разрушени магазини и други сгради. Властите предупредиха хората да не се опитват да влизат в домовете си поради опасност от нови срутвания.

Трусът е регистриран в 07:37 ч. местно време с епицентър на дълбочина около 35 км в морето до остров Минданао, в близост до град Генерал Сантос в провинция Сарангани.

A 7.8-magnitude earthquake today, June 8, 2026, caused multiple building collapses and extensive damage in General Santos, Mindanao, Philippines. pic.twitter.com/ortl6Myp5L — Weather Monitor (@WeatherMonitors) 8 юни 2026 г.

Издадени са указания за евакуация на населението по крайбрежието, а очакваната вълна е до 1-3 метра. Индонезия също нареди евакуация в северните райони на архипелага заради опасност от цунами. Засегнатите райони са Мандао - главния град на провинция Северно Сулавеси, северната част на провинция Горонтало и островите Сангихе, където на жителите е “наредено да се евакуират организирано на по-високи места“, се казва в изявление на Националната агенция за управление на бедствията.

Десетки хиляди японци, живеещи в крайбрежни зони, също получиха препоръка за евакуация заради очакваните вълни цунами с височина до един метър, съобщи Японската радиотелевизионна корпорация. Националната метеорологична служба на Япония издаде предупреждение за островите в югозападната префектура Окинава, на островите Кюшу и Шикоку, както и на тихоокеанското крайбрежие на остров Хоншу.

Земетресението обърка началото на учебната година, която започва днес в страната.

Кадри на разрушенията на летището в Генерал Сантос: