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19 са вече жертвите на труса на Филипините

Издадено е предупреждение за цунами чак до Япония и Австралия

08 Юни 2026Обновена
Земетресението разруши сгради, но засега не се съобщава за жертви.
ЕПА/БГНЕС
Земетресението разруши сгради, но засега не се съобщава за жертви.

Земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер разтресе Филипините тази сутрин. Най-малко 19 души са загинали. Издадено е предупреждение за цунами чак до Индонезия, Япония и Австралия. Кадри показват разрушени магазини и други сгради. Властите предупредиха хората да не се опитват да влизат в домовете си поради опасност от нови срутвания.

Трусът е регистриран в 07:37 ч. местно време с епицентър на дълбочина около 35 км в морето до остров Минданао, в близост до град Генерал Сантос в провинция Сарангани.

Издадени са указания за евакуация на населението по крайбрежието, а очакваната вълна е до 1-3 метра. Индонезия също нареди евакуация в северните райони на архипелага заради опасност от цунами. Засегнатите райони са Мандао - главния град на провинция Северно Сулавеси, северната част на провинция Горонтало и островите Сангихе, където на жителите е “наредено да се евакуират организирано на по-високи места“, се казва в изявление на Националната агенция за управление на бедствията.

Десетки хиляди японци, живеещи в крайбрежни зони, също получиха препоръка за евакуация заради очакваните вълни цунами с височина до един метър, съобщи Японската радиотелевизионна корпорация. Националната метеорологична служба на Япония издаде предупреждение за островите в югозападната префектура Окинава, на островите Кюшу и Шикоку, както и на тихоокеанското крайбрежие на остров Хоншу.

Земетресението обърка началото на учебната година, която започва днес в страната.

Кадри на разрушенията на летището в Генерал Сантос:

 

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Ключови думи:

Филипини, земетресение

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