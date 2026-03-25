Земетресение под Солун от 5.3 по Рихтер разлюля и София

Имаше и два вторични труса по 3.2

25 Март 2026
Трусът е възникнал в Егейско море при Халкидическия полуостров
Трусът е възникнал в Егейско море при Халкидическия полуостров

Земетресение с магнитуд от 5.3 по скалата на Рихтер в Егейско море, близо до Халкидическия полуостров бе усетено и в Южна България, чак до София. 

Трусът, който първоначално бе съобщен като 5.7 по Рихтер, бе регистриран в 21:08 ч. в Егейско море, като епицентърът му е на около 100 км югоизточно от Солун, буквално срещу ръкава Ситония на Халкидическия полуостров. Дълбочината е 10 км под морската повърхност.

Осем минути по-късно, в района на Неос Мармарас, отново на Ситония, имаше втори трус. Той бе с магнитуд от 3.2 по Рихтер, на дълбочина от 15 км. А след още 17 минути бе регистриран и трети трус - край брега на Атон, отново от 3.2 по Рихтер и на дълбочина от 10 км.

Засега няма съобщения за материални щети или жертви на земетресенията. Първото от тях обаче бе усетено много силно в София, особено по високите етажи на жилищните блокове. Трусът бе усетен и в Пловдив, Сандански, Благоевград и други градове. 

