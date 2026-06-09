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Силно земетресение в Куба се усети в Мексико и Флорида

Мащни трусове разтърхиса и Филипините

09 Юни 2026
Властите съобщават, че около 88 000 души са били засегнати от земетресението на Филипините.
EЕПА/БГНЕС
Властите съобщават, че около 88 000 души са били засегнати от земетресението на Филипините.

Силно земетресение с магнитуд 6,1 разтърси северозападното кубинско крайбрежие, като бе усетено в части от Куба, Мексико и американския щат Флорида, където земните трусове обикновено не са често явление, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS), предават Ройтерс и БТА.

Епицентърът на земетресението е бил регистриран на сравнително малка дълбочина - 26 км, и е бил разположен на около 104 км западно-северозападно от кубинския град Мантуа, на два до четири часа път с кола от столицата Хавана.

Снощното земетресение е необичайно за този район на Карибско море, каза Пол Ърл, сеизмолог в Геоложката служба на САЩ, който отбеляза, че земният трус е станал в района на тектонична плоча, където земетресенията обикновено са по-разпръснати и по-редки, отколкото когато стават по границите на такива плочи.

Земен трус с такава сила не е ставал в радиус от 322 км наоколо от 1880 г. насам, когато земетресение с магнитуд 6 удари близо до град Сан Кристобал в Куба, според Ърл.

Властите все още не са съобщили за сериозни щети или жертви, но земетресението предизвика тревога в Куба, където продължаващата десетилетия наред икономическа криза е оставила много сгради в тежко състояние. Продължаващите широкомащабни прекъсвания на електроснабдяването в региона затрудняват комуникациите.

Засега не е издадено предупреждение за цунами, информира Националната метеорологична служба на САЩ.

Земетресение на Филипините

Най-малко 37 души са загинали, а стотици са ранени, след като земетресение с магнитуд 7,8 разтърси част от южните Филипини рано в понеделник. Издадено е и предупреждение за цунами. Земетресението е било регистрирано рано сутринта на около 20 км от брега на провинция Сарангани, като трусовете са били усетени силно в Минданао и на 420 км в град Манадо на индонезийския остров Сулавеси.

Властите проверяват предварителни данни за 37 загинали, 479 ранени и четирима изчезнали в Минданао, предимно от падащи отломки и свлачища, според служители на гражданската защита. Те са предупредили хората да не влизат в повредени домове и друга инфраструктура поради заплахата от вторични трусове. Властите съобщават, че около 88 000 души са били засегнати от земетресението.

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Ключови думи:

земетресение, Куба, Филипини

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