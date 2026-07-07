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Цяла Куба остана без ток след авария

Днес, 07:06
Архивна снимка от Хавана, 2 юли 2026.
EPA/БГНЕС
Архивна снимка от Хавана, 2 юли 2026.

Куба днес постепенно започна да възстановява електроснабдяването в столицата Хавана, след като голяма авария на тока вчера засегна територията на цялата страна, предаде БТА, като цитира Ройтерс.

Компанията електроенергиен оператор УНЕ заяви, че осигурява електрозахранване за някои жизненоважни обществени служби, включително болници и центрове за производство на храни, но до късния следобед местно време днес е успяла да задоволи едва 1 процент от нуждите на потребителите в Хавана.

Засега причините за аварията са неизвестни.

Куба има ендемични проблеми с производството на електроенергия. Близо две трети от острова вече бяха без ток, когато вчера настъпи нов срив в цялата електропреносна мрежа.

Страната е обект на дългогодишно американско ембарго. Президентът на САЩ Доналд Тръмп блокира и чуждестранните доставки на петрол за Куба, заплашвайки страните доставчици със санкции. 

Спиранията на тока в цялата страна и бавното му възстановяване са пореден удар по жителите на острова, които и без това са изтощени от честите сривове на електропреносната мрежа, които не позволяват на хората на работят и да спят в жегите, отбелязва Ройтерс.

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