Депозитната система за бутилки в Турция предизвика голям интерес

За върната бутилка в Турция се плаща равностойността на 2 евроцента в дигитален портфейл на клиента

Засилен интерес към рециклирането са показали турските граждани в първия ден от разполагането на депозитни машини за бутилки и опаковки във всички 81 турски окръга. На 1 юли чрез тях са събрани 1 547 850 бутилки и опаковки, а броят на потребителите, които са се регистрирали в приложението DOA, за да могат да се възползват от възможността да получат пари срещу рециклирането, са били 649 244, обяви в профила си във Фейсбук министърът на околната среда, градоустройството и климатичните промени в Турция Мурат Курум, предаде БТА.

"Вие изхвърлихте в депозитните машини, природата спечели. Народът ни много заобича DOA. В първия ден на депозитната система достигнахме 649 хил. потребители. С машините DOA събрахме 1, 5 млн. опаковки. Всяка една опаковка отново ще бъде спечелена (за използване - бел. ред) чрез рециклиране и ще допринесе за по-чистото ни бъдеще", написа турският министър на околната среда.

Депозитна система за връщане на пластмасови, стъклени бутилки и метални кутии беше въведена от 1 юли във всички 81 турски окръга и обхваща 973 общини. За всяка върната бутилка или метална кутия гражданите ще получават по една лира (0,02 евро).

Предвидено е сумата да постъпва в дигитален портфейл, който е част от приложението DOA на системата. След това парите могат да бъдат прехвърляни по желание в банкова сметка, да бъдат изтегляни от банкомат или да бъдат използвани при пазаруване в търговските вериги и други магазини, с които е сключен договор за целта.

Средствата ще постъпват само при използване на машините, върху които е поставено обозначителното лого DOA, а за да бъде стимулирано използването им, сумата е увеличена на 1 турска лира (0,02 евро), вместо досегашните 0,25 (0,004 евро).

Въвеждането на депозитна система предвижда и увеличаване на броя на депозитните машини, които ще бъдат поставени на различни места като супермаркети, търговски вериги, бакалии, бюфети, търговски центрове, бензиностанции, университети, болници, хотели, ресторанти и кафенета.

През мобилното приложение DOA или сайта на инициативата гражданите ще могат да проверят къде е поставена най-близката до тяхното местоположение машина.

За да могат да се възползват от възможностите, най-напред гражданите трябва да свалят приложението и да създадат свой профил. След това QR-кодът, който генерира приложението, трябва да бъде разчетен от депозитната машина. Следва пускане на опаковките в машината, а секунди след приключване на процеса сумата трябва да постъпи в дигиталния портфейл на потребителя.

Чрез системата Турция предвижда да събира годишно 25 млрд. опаковки, като приносът за икономиката от това се оценява на около 30 млрд. турски лири (565 млн. евро).