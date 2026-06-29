Руснаците масово изтеглят парите си от банките

Руснаците започнаха масово да теглят пари от банките. През май отливът на средства възлиза на приблизително 7,1 милиарда долара – рекордно висок показател за годината досега. Руските граждани рязко са увеличили и спестяванията си в брой през 2026 г., според месечната статистика на Централната банка на Русия за финансовите активи на домакинствата, пише The Moscow Times.

A month after the CEO of the largest bank in Russia publically begged both the Kremlin and the Central Bank to intervene to stop Russians from draining their bank accounts, depositors across Russia are unable to pull out cash. https://t.co/Q1obJrShYP pic.twitter.com/42c8VMOqQa — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) 22 май 2026 г.

Към 1 май руснаците държат 17,7 трилиона рубли в брой - рекордно висок показател. В сравнение с началото на годината, сумата в брой се е увеличила с 584 милиарда рубли, а на годишна база - в сравнение с май 2025 г. - тя се е увеличила с 2,164 трилиона рубли.

В резултат на това 88% от общите парични средства в обращение - които Централната банка оценява на 20,09 трилиона рубли в края на април - са се озовали "под дюшека" или в сейфове.

"Руснаците държат пари в брой поради нестабилността в банковите услуги за обработка на плащания и преводи, включително прекъсвания на мобилния интернет. Това насърчава хората да държат паричен резерв за черни дни", обяснява Павел Жолобов, старши директор "Рейтинги на финансови институции" в рейтинговата агенция NRA.

Освен това, предприятията, изправени пред трудна макроикономическа среда и нарастваща данъчна тежест, започнаха активно да насърчават клиентите си да плащат в брой, за да прехвърлят средства в "сивата икономика", отбелязва той. Делът на заплатите "в плик" сред малкия бизнес се е увеличил от 10–15% на 20–25%, а сред индивидуалните предприемачи – до 40%, съобщи по-рано Тарас Скворцов, заместник-председател на Изпълнителния съвет на Сбербанк. И призова правителството да вземе мерки тази тенденция да се прекрати.

Експертите отдават тенденцията на падащите лихвени проценти по депозитите и постоянните проблеми с интернет, които все по-често причиняват прекъсвания на онлайн банковите услуги. От друга страна, това може да се дължи и на факта, че пропутински политици започнаха да предлагат да се "накажат" банките, които са спечелили най-много по време на войната. Заговори се и за временно "използване на влоговете" за финансиране на войната срещу Украйна.

В Държавната дума вече бе отправен призив за незабавно изтегляне на поне 30 трилиона рубли лични депозити от банките, за да се попълни руският федерален бюджет. Според Генадий Зюганов, лидер на Комунистическата партия (КПРФ), "във военно време" 67 трилиона рубли, принадлежащи на граждани, и 63 трилиона рубли, принадлежащи на предприятия, "просто стоят в банкови сметки, вместо да работят за руската икономика": "Това се равнява на три държавни бюджета, които просто стоят там и обогатяват банкерите. Те не се инвестират в производство или в каквото и да било друго – дори не във военните усилия. Този проблем би могъл лесно да бъде решен бързо".

Блокаж

Чуждестранни граждани от "неприятелски" държави започнаха да се сблъскват с ограничения за достъп до средства в руските си банкови сметки и депозити заради нов указ на президента Владимир Путин. Клиенти на Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и Алфа-Банк съобщиха за това на РБК, а подобни оплаквания се появиха и в онлайн групи.

Най-засегнати са притежатели на "визи за таланти" за висококвалифицирани специалисти, чужденци, които са декларирали своята ангажираност към "традиционните руски духовни и морални ценности", и етнически руснаци, преместващи се в Руската федерация от "неприятелски" държави.

От 1 юни Указ № 377 на Путин разшири обхвата на „контрасанкционния“ Указ № 95, който регулира плащанията по заеми, ценни книжа и други дългове, дължими на кредитори от "неприятелски" държави, за да включи банковите депозити. Банките вече са длъжни да превеждат всички депозитни доходи, надвишаващи 10 милиона рубли на месец, принадлежащи на такива лица, в специални сметки "Тип S", чието използване е силно ограничено.