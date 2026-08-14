Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Нетаняху заговори за "Ислямска република Великобритания"

Отношенията между Тел Авив и Лондон се обтегнаха

Днес, 07:19
Бенямин Нетаняху
Архив ЕПА/БГНЕС
Бенямин Нетаняху

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху нарече унизително Обединеното кралство „Ислямска република Британия“ по време на медийна изява. Изявлението крие риск от задълбочаване на дипломатическото напрежение с Лондон – исторически партньор, управляван понастоящем от критично настроено лейбъристко правителство.

Говорейки в подкаста „Melech Blitzer Haim“ с водещ Ави Харуш, израелският премиер изрази съжаление за променящите се европейски нагласи към неговата страна.

Той съпостави съвременната британска политика с ерата на Рандолф Чърчил – журналист, който отразява благоприятно за Израел Шестдневната война. Засягайки липсата на подобно отразяване днес, Нетаняху отбеляза: „Идете го намерете днес в Британия – в така наречената Ислямска република Британия. Идете намерете такъв журналист днес.“

На въпроса дали това описание се отнася и за целия европейски континент, израелският лидер се позова на предишни коментари, приписвани на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Нетаняху използва тази препратка, за да съпостави геополитическата траектория на Лондон с ядрените амбиции на Техеран. „Някой каза, че първата ислямска република с ядрено оръжие ще бъде Ислямска република Британия“, заяви Нетаняху за да допълни: „Ние се уверяваме, че няма да има друга такава тук, в Иран.“

Коментарите подчертават задълбочаващата се дипломатическа пропаст между Тел Авив и британското правителство. Под ръководството на Анди Бърнам настоящата Лейбъристка партия поддържа изключително критична позиция спрямо израелската политика, въпреки че цялостните двустранни отношения технически остават съхранени.

Реториката на Нетаняху предизвика незабавна вътрешна критика от страна на опозиционни фигури в Израел. Ави Дабуш, политик от листата на партия „Демократи“, осъди дипломатическото поведение на премиера в социалната мрежа X.

Подчертавайки, че Лондон е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, Дабуш написа: „Ти си министър-председател. Имаш отговорност – съществува такава дума – а седиш там и си правиш шеги за Британия.“

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бенямин Нетаняху, Великобритания

Още новини по темата

Британски дронове пращали данни в Китай
11 Авг. 2026

Израел отхвърли плана на Тръмп за мир в Газа
09 Авг. 2026

Великобритания осъди българин на 12 години затвор
30 Юли 2026

Иран заплаши всички, които помагат на САЩ във войната
24 Юли 2026

Съд изненадващо отказа да предаде българин на Великобритания
22 Юли 2026

Руски боен кораб проведе стрелби край Великобритания
21 Юли 2026

Анди Бърнам започна мандата си с намаляване на данъците

21 Юли 2026

Самолетът на Нетаняху е бил 47 минути в София
11 Юли 2026

Джей Ди Ванс смъмри строго Израел
30 Юни 2026

Великобритания иска от имигрантите да върнат по £10 000 от помощите
30 Юни 2026

Лондон издирва хиляди българи за невърнати студентски заеми
21 Юни 2026

Нетаняху ще се съобрази с мирния договор между САЩ и Иран
16 Юни 2026

Лондон задържа руски танкер
14 Юни 2026

Нетаняху и Тръмп влязоха за малко в болница
26 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки