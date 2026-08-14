Нетаняху заговори за "Ислямска република Великобритания"

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху нарече унизително Обединеното кралство „Ислямска република Британия“ по време на медийна изява. Изявлението крие риск от задълбочаване на дипломатическото напрежение с Лондон – исторически партньор, управляван понастоящем от критично настроено лейбъристко правителство.

Говорейки в подкаста „Melech Blitzer Haim“ с водещ Ави Харуш, израелският премиер изрази съжаление за променящите се европейски нагласи към неговата страна.

Той съпостави съвременната британска политика с ерата на Рандолф Чърчил – журналист, който отразява благоприятно за Израел Шестдневната война. Засягайки липсата на подобно отразяване днес, Нетаняху отбеляза: „Идете го намерете днес в Британия – в така наречената Ислямска република Британия. Идете намерете такъв журналист днес.“

На въпроса дали това описание се отнася и за целия европейски континент, израелският лидер се позова на предишни коментари, приписвани на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

Нетаняху използва тази препратка, за да съпостави геополитическата траектория на Лондон с ядрените амбиции на Техеран. „Някой каза, че първата ислямска република с ядрено оръжие ще бъде Ислямска република Британия“, заяви Нетаняху за да допълни: „Ние се уверяваме, че няма да има друга такава тук, в Иран.“

Коментарите подчертават задълбочаващата се дипломатическа пропаст между Тел Авив и британското правителство. Под ръководството на Анди Бърнам настоящата Лейбъристка партия поддържа изключително критична позиция спрямо израелската политика, въпреки че цялостните двустранни отношения технически остават съхранени.

Реториката на Нетаняху предизвика незабавна вътрешна критика от страна на опозиционни фигури в Израел. Ави Дабуш, политик от листата на партия „Демократи“, осъди дипломатическото поведение на премиера в социалната мрежа X.

Подчертавайки, че Лондон е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, Дабуш написа: „Ти си министър-председател. Имаш отговорност – съществува такава дума – а седиш там и си правиш шеги за Британия.“