Нетаняху ще се съобрази с мирния договор между САЩ и Иран

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху даде да се разбере, че ще съобрази с мирния договор между САЩ и Иран, въпреки че не го харесва.

“Можеш да натягаш въжето с американците, но не трябва да го скъсаш“, заяви Нетаняху на пресконференция.

Нетаняху подчерта, че целта на войната е изпълнена - да бъде спряна ядрената програма на Иран. “Мисията на живота ми е борбата срещу ядрената програма на Иран. С или без споразумение, Иран няма да притежава ядрени оръжия. Ние спасихме държавата Израел от заплахата от ядрено унищожение”, каза той и подчерта, че на иранската икономика са нанесени шети “за един трилион долара”.

Нетаняху заяви: “Ще останем в различните „зони за сигурност“, които сме превзели, толкова дълго, колкото е необходимо, за да защитим държавата.” “Иран искаше да се оттеглим оттам. Това не се случи. Знаете ли защо не се случи? Сред другите причини – защото аз застъпих много, много твърда позиция. Бях много, много решителен по този въпрос”, каза той.

“Борбата не е приключила. Ще трябва да продължим да бдим и да се защитаваме, когато се наложи”, отсече Нетаняху.

“Често сме на едно мнение, но понякога имаме и различия. Това се случва дори и в най-добрите семейства. В Съединените щати казват, че президентът Тръмп прави всичко, което му поискам, а в Израел казват точно обратното – че аз правя всичко, което той ми поиска. И двете твърдения не са верни.“, обобщи Нетаняху.

Премиерът на Израел коментира призивите за продължаване на войната с Иран така: “Който и да ви казва, че можем да направим всичко – че можем да завладеем половината Европа, ако просто решим – това не е вярно. И който и да ви казва, че можем напълно да пренебрегнем това, което казват Съединените щати – това също не е вярно.”