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Израел и Ливан сключиха примирие

Днес, 07:02

Израел и Ливан се споразумяха за примирие, съобщи в изявление Държавният департамент на САЩ. Страните осъдиха действията на Иран и се споразумяха за изтеглянето на бойците на „Хизбула“ от граничната зона. 

„В резултат на преговорите под ръководството на САЩ, Израел и Ливан се споразумяха за спазване на режима на прекратяване на огъня. Прекратяването на огъня зависи от пълното прекратяване на огъня от страна на „Хизбула“ и евакуацията на всички бойци на „Хизбула“ от сектора южно от река Литани“, се посочва в съвместното изявление.

Постигнато е съгласие за създаването на пилотни зони, в които ливанската армия ще има пълен контрол. 

С подкрепата на САЩ Ливан се ангажира да укрепи потенциала на собствените си въоръжени сили, за да установи контрол над цялата територия на страната. Тристранните преговори ще продължат на 22 юни, за да се постигне всеобхватно споразумение.

    Все още няма официален коментар от страна на "Хизбула", която не участва в поредния кръг дискусии в американската столица.

     

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    Ключови думи:

    Израел, Ливан

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