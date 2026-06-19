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Израел и "Хизбула" договориха отново спиране на огъня

19 Юни 2026
БГНЕС/ЕПА

Израел и "Хизбула" се съгласиха да подновят крехкото прекратяване на огъня в Ливан след ден изпълнен с интензивно насилие.

През изминалото денонощие "Хизбула" уби четирима израелски войници (включително командир на батальон), а Израел предприе вълна от ответни въздушни удари в Южен Ливан и долината Бекаа, при които загинаха най-малко 47 души. В резултат на тези удари Вашингтон и Техеран отмениха планираната среща, която трябваше да започнат в швейцарското село Обюрген. Отмяната на преговорите между Иран и САЩ в петък дойде толкова внезапно, че екипът на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и малка група журналисти вече се бяха събрали в базата Андрюс край Вашингтон в очакване на пътуването. Десетки служители на Белия дом, авангардни екипи и медии вече бяха в Швейцария, за да се подготвят за пристигането на Ванс.

Меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран призоваваше за прекратяване на враждебните действия на всички фронтове, включително в Ливан. Така Ливан се превърна в гореща точка, която може да провали усилията на Тръмп да изтегли САЩ от войната. Това накара президента на САЩ да отправи остри критики към Израел и неговия премиер Бенямин Нетаняху.

Всичко това накара САЩ и Иран да окажат съответно натиск върху Израел и "Хизбула". 

Не е ясно как е постигнато примирието между Израел и "Хизбула". Ясно е, че преговорите не са били преки, а с посредничеството на САЩ, Катар и Иран. Според The Washington Post, администрацията на Тръмп е изпратила ясни уверения на Техеран, че Израел няма да продължи офанзивата, тъй като ударите по над 80 обекта в Южен Ливан и долината Бекаа са били пълният отговор на Израел на атаката на "Хизбула". Посланието било: „Израел се съгласи да спре, сега всичко зависи от това "Хизбула" също да спре“.

Отделно и отдавна Израел води преговори с Ливан с посредничеството на САЩ. Тези преговори продължават през следващата седмица, като основната цел на Израел и САЩ и разоръжаването на "Хизбула", а Ливан иска Израел да се оттегли напълно от южната част на страната. 

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Ключови думи:

Изрел, Ливан, Хизбула

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