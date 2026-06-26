Израел и Ливан сключиха мир

Израел и Ливан официално подписаха рамково споразумение за прекратяване на огъня и деескалация на конфликта. Историческият документ беше сключен с ключовото посредничество на САЩ, след седмици на интензивни дипломатически совалки в Близкия изток.

Споразумението предвижда силите на израелската армия (ЦАХАЛ) да започнат поетапно изтегляне от територията на Южен Ливан, където се провеждаше сухопътната операция срещу шиитската групировка „Хизбула“.

Въпреки началото на изтеглянето, Израел запазва военно присъствие в пограничния регион. Израелският премиер Бенямин Нетаняху категорично заяви, че част от военните контингенти ще останат позиционирани в специално обособена буферна зона в Южен Ливан.

„Нашите сили ще останат на позиции в буферната зона дотогава, докато „Хизбула“ не изпълни изцяло ангажимента си за пълно разоръжаване и изтегляне на север от река Литани“, подчерта Нетаняху в официално обръщение.

Вашингтон, който е основен гарант на сделката, обяви, че ще следи стриктно за спазването на ангажиментите и от двете страни. Очаква се контролът върху сигурността в Южен Ливан постепенно да бъде прехвърлен на редовната ливанска армия и разширената мисия на Временните сили на ООН в Ливан (UNIFIL), за да се предотврати нов вакуум във властта и прегрупиране на радикални фракции.

Анализатори определят споразумението като огромен дипломатически пробив, който обаче остава крехък поради усложнената вътрешнополитическа ситуация в Бейрут и натиска върху Нетаняху от страна на десните коалиционни партньори в Израел.