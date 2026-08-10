Дубай предаде един от най-издирваните в света

Ирландски правителствен самолет, превозващ Даниел Кинахан - един от най-издирваните престъпници в света, кацна в Дъблин, след като той беше екстрадиран от Обединените арабски емирства.

Самолетът пристигна в края на деня на военното летище "Кейсмънт" западно от ирландската столица. Районът беше поставен под засилена охрана, а над него кръжеше хеликоптер, съобщи журналист на Франс прес.

След това Кинахан бе доведен при засилени мерки за сигурност в наказателния съд за необичайно по рода си неделно вечерно съдебно заседание, на което съдиите го оставиха в ареста. Преди това прокуратурата му повдигна обвинения за ръководене на организирана престъпна група. Кинахан отговори на съдиите, че разбира естеството на обвиненията, а един от съдиите му обясни, че искане за пускане под гаранция може да бъде отправено само пред по-висш съд.

След съдебното заседание Кинахан бе отведен в затвор с максимална степен на сигурност, разположен на около 80 километра от Дъблин. Ирландските власти са предприели мащабни мерки за сигурност, като съоръженията в затвора са били допълнително подсилени заради пристигането му.

Организираната престъпна група "Кинахан", известна още като "ирландската мафия", е обвинявана от САЩ и Европейския съюз в престъпна дейност от голям мащаб, включително трафик на наркотици и пране на пари.

По оценки на ирландската полиция финансовите ресурси на групировката надхвърлят 1 милиард евро, което я превръща в една от най-мощните престъпни организации в Ирландия. Американските власти са обявили награда от 5 милиона долара за информация, която би довела до ареста на нейния лидер.

Кинахан, който е на 49 години, "беше екстрадиран от Обединените арабски емирства по официално искане на ирландските власти, за да бъде съден за престъпления, свързани с транснационалната организирана престъпност, включително ръководене на престъпна организация, убийство и трафик на наркотици", съобщи УАМ.

Според агенцията министрите на правосъдието на двете страни наскоро са обсъдили екстрадицията по телефона.

Даниъл Кинахан беше задържан в Дубай през април въз основа на ирландска заповед за арест, след като всички негови жалби срещу екстрадицията бяха отхвърлени. Той живееше в Емирствата от близо десетилетие и сключи брак там през 2017 г.

Името на Кинахан е свързано и с продължителната кървава вражда между групировката "Кинахан" и конкурентната престъпна организация "Хъч". Конфликтът започва през 2015 г. и води до 18 смъртни случая. През 2016 г. срещу Кинахан е извършен опит за убийство по време на боксов турнир в хотел "Риджънси" в Дъблин. Кинахан има връзка с бокса най-вече чрез организирането и финансирането на боксови събития, както и чрез професионалните си контакти в този спорт.