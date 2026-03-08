Медия без
Още "дубайци" се прибраха у нас

Днес, 08:33
Още 180 души пристигнаха снощи.
Евакуацията на българите от Близкия изток заради войната в Иран върви успешно засега. Още 180 българи се прибраха от Дубай тази нощ с полет на националния превозвач. 

Организацията беше на два туроператора. Самолетът е минал през египетския град Хургада, за да презареди с гориво. Полетът от Дубай е продължил около 7 часа, съобщи БНТ.

Вчера пък Външно министерство информира, че усилията се съсредоточават върху евакуирането на нашите сънародници от Кувейт, Катар и Бахрейн. В действие е план по извеждането им в три лъча през сухопътната граница със Саудитска Арабия и събирането в Рияд. Тече организацията и по осъществяването на специален полет от саудитската столица за прибирането им на родна земя. "Извеждането на български граждани от региона на Близкия изток и Иран продължава да се осъществява поетапно и в рамките на възможностите, които позволяват условията в съответните държави", уточни още министерството.

