Европейски авиокомпании спряха полетите си до Дубай

Няколко големи европейски авиокомпании изненадващо отмениха или силно ограничиха полетите си до Дубай, Обединени арабски емирства. „Еър Франс“ съобщи, че временно отменя всички полети до Дубай и решението е предизвикано от геополитическата ситуация в Близкия изток. Авиокомпанията подчерта, че целта е да гарантира „най-високо ниво на безопасност и сигурност“ за своите полети и пътници.

Нидерландският превозвач KLM спря полетите си не само до Дубай, но и до Рияд, Дамам и Тел Авив „до второ нареждане“. Компанията изрично заяви, че избягва въздушното пространство на Иран, Ирак и Израел.

Цялата Lufthansa Group, включваща Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines, отмени редица полети до Близкия изток. Конкретно за Дубай, повечето полети са преустановени или се изпълняват само в светлата част на денонощието при строги условия.

Luxair, националният превозвач на Люксембург, също отмени своите планирани полети до Дубай, цитирайки опасения за сигурността.

Finnair и Wizz Air: Тези компании също обявиха прекъсвания или сериозни промени в графиците си за дестинации в Персийския залив.

Въпреки масовите отказвания на европейските компании, базираните в Дубай Emirates и flydubai към момента се опитват да поддържат по-голямата част от разписанието си, но предупреждават за огромни закъснения и хаос. Те са принудени да използват заобиколни маршрути, което увеличава времето на полет и разхода на гориво.

Ситуацията в Близкия изток е изключително напрегната. САЩ оказват натиск върху Иран, въпреки че избягват пряка военна намеса. Президентът Доналд Тръмп обяви, че американска морска „армада“ пътува към Залива. В отговор, Иран предупреди, че ще разглежда всяка атака като „война срещу нас“. „Надяваме се това военно струпване да не е с цел истинска конфронтация, но нашата армия е готова за най-лошия сценарий. Ето защо всички са в повишена готовност в Иран“, каза високопоставен ирански представител. „Този път ще гледаме на всяка атака – ограничена, неограничена, хирургическа, кинетична – както и да я наричат – като на тотална война срещу нас и ще отговорим по възможно най-твърдия начин“, добави той.