Европейски авиокомпании спряха полетите си до Дубай

Днес, 08:01
Няколко големи европейски авиокомпании изненадващо отмениха или силно ограничиха полетите си до Дубай, Обединени арабски емирства. „Еър Франс“ съобщи, че временно отменя всички полети до Дубай и решението е предизвикано от геополитическата ситуация в Близкия изток. Авиокомпанията подчерта, че целта е да гарантира „най-високо ниво на безопасност и сигурност“ за своите полети и пътници. 

Нидерландският превозвач KLM спря полетите си не само до Дубай, но и до Рияд, Дамам и Тел Авив „до второ нареждане“. Компанията изрично заяви, че избягва въздушното пространство на Иран, Ирак и Израел.

Цялата Lufthansa Group, включваща Lufthansa, Swiss и Austrian Airlines, отмени редица полети до Близкия изток. Конкретно за Дубай, повечето полети са преустановени или се изпълняват само в светлата част на денонощието при строги условия.

Luxair, националният превозвач на Люксембург, също отмени своите планирани полети до Дубай, цитирайки опасения за сигурността.

Finnair и Wizz Air: Тези компании също обявиха прекъсвания или сериозни промени в графиците си за дестинации в Персийския залив.

Въпреки масовите отказвания на европейските компании, базираните в Дубай Emirates и flydubai към момента се опитват да поддържат по-голямата част от разписанието си, но предупреждават за огромни закъснения и хаос. Те са принудени да използват заобиколни маршрути, което увеличава времето на полет и разхода на гориво.

Ситуацията в Близкия изток е изключително напрегната. САЩ оказват натиск върху Иран, въпреки че избягват пряка военна намеса. Президентът Доналд Тръмп обяви, че американска морска „армада“ пътува към Залива. В отговор, Иран предупреди, че ще разглежда всяка атака като „война срещу нас“. „Надяваме се това военно струпване да не е с цел истинска конфронтация, но нашата армия е готова за най-лошия сценарий. Ето защо всички са в повишена готовност в Иран“, каза високопоставен ирански представител. „Този път ще гледаме на всяка атака – ограничена, неограничена, хирургическа, кинетична – както и да я наричат – като на тотална война срещу нас и ще отговорим по възможно най-твърдия начин“, добави той.

