Банкови гиганти напускат офисите си в Дубай заради ирански заплахи

Goldman Sachs, Citigroup и Standard Chartered инструктираха служителите си да избягват офисите в Дубай и да работят дистанционно поради заплахи от ирански атаки, насочени към банки и финансови институции в Персийския залив.

Citigroup и Goldman Sachs не само преминаха към дистанционна работа, но и предложиха на служителите си в ОАЕ опции за временна релокация в други държави. Консултантският гигант McKinsey & Co. организира чартърни полети за евакуация на персонал към Турция. HSBC в Катар също ограничи присъствените си операции.

Ситуацията около банковия сектор ескалира след като иранско военно командване официално обяви, че банките и финансовите институции в региона вече са легитимни цели. Това се случи след удари срещу иранската "Bank Sepah" в Техеран, при които загинаха служители. Иранските власти предупредиха гражданите да стоят на поне 1000 метра разстояние от западни банкови клонове.

