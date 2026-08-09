Иран разпространи кадри с новия върховен лидер

Иранската полуофициална информационна агенция Mehr публикува за първи път видеоклип с новия върховен лидер на страната Моджтаба Хаменей. Публикацията идва на фона на засилващите се спекулации и медийни съобщения за здравословното му състояние и продължителното му отсъствие от публичния живот. Моджтаба Хаменей оглави Иран, след като баща му — аятолах Али Хаменей — загина при съвместни въздушни удари на САЩ и Израел в края на февруари.

От избирането му за върховен лидер от Съвета на експертите Моджтаба Хаменей не се бе появявал публично, а комуникацията му се осъществяваше основно чрез писмени изявления или през посредници.

Международни и израелски медии разпространиха информации, че той е бил ранен по време на въздушните атаки и се намира в критично състояние. В интервюта ирански официални лица, включително президентът Масуд Пезешкиан, признаха, че пряката връзка с новия лидер е била силно затруднена.

Кадрите, разпространени от агенция Mehr, показват Моджтаба Хаменей по време на религиозно обучение, като целта на видеото е да отхвърли твърденията за неговата неспособност да управлява и да подвърди, че се намира в добро здраве. Въпреки публикуването на видеото, липсата на обявена дата на заснемане продължава да поддържа интереса на чуждите разузнавателни служби и анализатори към реалното му физическо състояние.

Видеото с Моджтаба Хаменеи вероятно е старо и е заснето, преди той да стане върховен лидер на Иран, съобщи ирански източник. Моджтаба Хаменеи се чувства добре и е здрав, но не се появява публично по съображения за сигурност.

Видеозапис с върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей "сред хора и по улиците, както и на срещи с командири на въоръжените сили“, ще бъде публикуван в бъдеще, заяви заместник-ръководителят на организацията "Басидж“, Касем Кураиси.