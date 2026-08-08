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Сенатът на САЩ прие закона за “адски санкции” срещу Русия

Законопроектът ограничава и финансирането на енергийния и оръжейния сектор на Иран до 2031 г.

08 Авг. 2026
Законопроектът бе одобрен с огромно мнозинство
Законопроектът бе одобрен с огромно мнозинство

Сенатът на САЩ прие с 86 гласа „за“ и 11 „против“ законопроекта за „адските санкции“ срещу Русия, изготвен от сенатор Линдзи Греъм, който почина през юли, съобщиха международните агенции.

Според законопроекта, САЩ ще могат да налагат тарифи до 100% на петте най-големи купувачи на руски петрол и газ, при които делът на руските енергийни ресурси във вноса на Русия надвишава 15% (това ще засегне Индия и Китай). Подобни тарифи се налагат и на държави, които помагат на Русия да избегне санкции. Руският износ за САЩ ще бъде обложен с 500%.

Законът налага лични санкции на руския президент Владимир Путин, членове на правителството и ръководството на силите за сигурност. Санкциите се прилагат и за всички руски проекти за втечнен природен газ (LNG), енергийни проекти в Арктика, „сенчестия флот“, плавателни съдове, използвани за офшорно претоварване на петрол, газ и въглища, както и лица, продаващи танкери на Кремъл.

„Адските санкции“ са насочени към Централната банка на Русия и системно важните руски държавни банки – "Сбербанк", ВТБ и "Газпромбанк".

Путин, държавните банки и Централната банка на Русия преди това бяха обект на санкции, но те бяха наложени с президентски укази, отбелязва Александър Коляндър, старши научен сътрудник в Центъра за анализ на европейската политика (CEPA). „Сега им се придава статут на закон“, обяснява той. Това означава, че само Конгресът може да отмени санкциите, ако бъдат приети.

По-строгите санкции срещу Централната банка и държавните банки биха могли да доведат до спиране на доставките на долари и евро в брой за Русия, смята анализаторът на Freedom Finance Наталия Милчакова. „Вътрешният пазар може да се сблъска с недостиг на валута в брой, тъй като ще стане практически невъзможно за руските банки да я придобиват законно. Това би могло да принуди Централната банка да наложи ограничения върху придобиването на долари в брой и ако ЕС наложи подобни санкции, тези ограничения ще важат и за еврото. Освен това, санкциите биха могли сериозно да ограничат възможностите на Централната банка на Русия и Министерството на финансите да работят на валутния пазар. За Централната банка ще бъде по-трудно да придобива безналични юани, тъй като значителна част от тези покупки все още се извършват в долари. Разплащанията с руски износители и вносители от чуждестранни партньори също ще станат значително по-сложни,“ обяснява тя.

Отделна разпоредба удължава санкциите, ограничаващи финансирането на енергийния и оръжейния сектор на Иран, до 2031 г.

За да влезе в сила, законопроектът трябва да бъде приет от Камарата на представителите, която е във ваканция до 31 август. След това трябва да бъде подписан от американския президент Доналд Тръмп.

 

Благодарност

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Сената на САЩ за приемането на санкциите срещу Русия.

"Много сме благодарни на американския Сенат и на всеки, който подкрепя Украйна. Приемането на санкциите "Линдзи Греъм" плюс Закона за (санкции и срещу) Иран определено помага за увеличаването на натиска върху агресора, за да сложи край на своята безумна война срещу независимостта на нашия народ", написа в "Туитър" Зеленски.

 

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Ключови думи:

американски санкции, санкции срещу Русия

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