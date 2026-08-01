САЩ удължиха лиценза на сръбската петролна компания NIS

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ OFAC удължи оперативния лиценз на сръбската петролна компания NIS до 28 август, който изтече на 31 юли.

"Новият лиценз позволява на компанията да продължи дейността си, включително преработката на суров петрол", съобщи сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович.

Президентът Александър Вучич пък обяви днес, че очаква скоро да бъде финализирано споразумението с унгарската петролна група MOL, която иска да купи мажоритарния дял на руската "Газпром нефт" в NIS.

Вучич обяви, че очаква да проведе разговори както с унгарския министър-председател Петер Мадяр, така и с руския президент Владимир Путин през следващите дни, докато преговорите за бъдещата собственост върху сръбската петролна компания навлизат в решителна фаза.

Сделката обаче ще се осъществи едва, когато бъде одобрена и от американската Служба за контрол на чуждестранните активи.

Американската администрация наложи санкции на NIS в началото на 2025 г. с цел да ограничи използването от Русия на приходи от енергийния сектор за войната в Украйна. Прилагането на санкциите се отлага повече от година, а след като унгарската компания МОL прояви интерес към придобиването на руския дял (56%) в сръбската компания, американският лиценз за дейността ѝ започна да се подновява периодично.

На 16 юни MOL и правителството на Сърбия подписаха акционерно споразумение за бъдещото управление на NIS. Документът определя структурата и начина на вземане на решения от управителните органи, както и стратегическите цели на компанията, съобщиха тогава сръбското правителство и МОL.