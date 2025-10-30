"ЛУКойл" набързо продаде задграничните си активи

"ЛУКойл" съобщи, че ще продаде дъщерната си компания LUKOIL International GmbH, която притежава задграничните й активи, на Gunvor Group Ltd. Вече са договорени основните параметри на сделката. Компанията е "приела предложението, като се задължава да не води преговори с други потенциални купувачи".

Сделката засяга и активите на "ЛУКойл" в България, вкл. рафинерията в Бургас. LUKOIL International GmbH, регистрирано във Виена дъщерно дружество на руския петролен гигант, на свой ред е "майка" на фирмата "Литаско" (Litasco|), която у нас се явява собственик на "Лукойл Нефтохим", на веригата бензиностанции и др. Освен това LUKOIL International GmbH притежава нефтопреработвателен завод в Румъния, 45% от верига за бензиностанции в Нидерландия. Компанията участва в проекти за добив на газ и нефт в 11 държави. Тя влиза в консорциума инвеститори в газовия прооект "Шах-Дениз" в Азербайджан, държи лиценза за Западна Курна-2 в Ирак, има 5% в "Тенгизшевройл", който реализира казахстанския нефтен проект "Тенгиз", както и 12,5% в Каспийския тръбопроводен консорциум, транспортиращ нефт от Казахстан, пише The Moscow Times.

Gunvor е международна енергийна компания, активите на която включват нефтопреработващи заводи, нефтопроводи, терминали, танкери и др. Регистрирана е в Кипър през 2000 г., с главен търговски офис в Женева, Швейцария. Има офиси и в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай. Работи в над 100 държави. В момнта е четвъртият по големина търговец на суров петрол в света след Glencore, Vitol и Trafigura. Днес Gunvor доставя по-голямата част от суровия си петрол от Северна и Южна Америка. Компанията твърди, че не работи с руски петрол в съответствие с международните регулации.

Опасни връзки

До 2014 г. собственик на Gunvor бе руският милиардер Генадий Тимченко. Ден преди САЩ да въведат санкции срещу него, той продаде своите 43,5% от акциите в Gunvor на другия крупен акционер - Торнобьорн Торнквист. Сега Торнквист владее над 85% (останалите акции са собственост на сътрудници на компанията, пише Forbes) и е председател на Съвета на директорите.

През 2014 г., при налагането на санкциите срещу Генадий Тимченко, американското министерство на финансите пише: "Дейностите на Тимченко в енергийния сектор са пряко свързани с Путин. Путин има инвестиции в Gunvor и може да има достъп до средствата на Gunvor".

През март 2024 г. Gunvor се призна за виновна и се съгласи да плати глоба от 660 млн. долара, за да прекрати разследването от американското министерство на правосъдието за даване на подкуп на официални лица в Еквадор, за да си осигури бизнес с държавната Petroecuador. „В продължение на близо десетилетие представители на Gunvor подкупваха високопоставени държавни служители в държавната петролна компания на Еквадор, за да сключват бизнес сделки с други държавни предприятия, които в крайна сметка облагодетелстваха Gunvor. В резултат на тази сложна схема за подкупи, Gunvor получи стотици милиони долари незаконни печалби“, каза изпълняващият длъжността старши съветник Брент С. Уибъл от Наказателния отдел на Министерството на правосъдието. „Подкупването на чуждестранни длъжностни лица окуражава корумпираните служители и подкопава върховенството на закона. Признанието за вина на Gunvor показва, че Наказателният отдел остава решителен в усилията си да изкорени подкупите и корупцията във длъжностните лица. Ще продължим да държим под отговорност както корпорациите, така и лицата, които подкупват чуждестранни длъжностни лица, в координация с нашите международни партньори,“ добавя той.

Главният прокурор на Швейцария обяви по същото време, че започва разследване за неправомерните действия на Gunvor, включващи плащане на приблизително 98 милиона долара на швейцарските власти.

"ЛУКойл" обяви, че спешно ще продаде чуждестранните си активи, на 27 октомври, след като американското министерство на финансите реши да въведе санкции срещу компанията. Санкциите ще влязат в сила от 21 ноември. "В случай на необходимост "ЛУКойл" ще поиска удължаване на лиценза OFAC /период, в който санкциите не действат/, за да осигури непрекъсната работа на международните си активи до приключване на сделката", отбеляза компанията.

Въпросът е дали OFAC ще уважи смяната на собствеността, или ще прецени, че сделката е по-скоро симулативна.

Опозиция

Председателят на "Продължаваме промяната" също се усъмни, че анонсираната международна сделка ще реши проблемите с "Лукойл", вкл. и у нас. " Не е никакъв план да се надяваме, че САЩ ще одобрят купувач на “Лукойл”, който навремето е бил от първите санкционирани руски олигарси. Настояваме премиерът и ресорните министри да кажат какъв е техният план, за да подсигурят непрекъсваемост на доставките на горива за страната", заяви Василев в Народното събрание.