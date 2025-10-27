Заради санкциите “Лукойл” спешно разпродава активите си в чужбина

Руският енергиен гигант "Лукойл" започва разпродажба на своите международни активи. Причината са санкциите, които САЩ наложиха след като срещу компанията и нейните дъщерни дружества. Те ще влязат в сила на 21 ноември 2025 г.

Според официалното съобщение на компанията, вече е започнало разглеждането на оферти от потенциални купувачи.

Продажбата на активите се осъществява в рамките на така наречения OFAC "wind down" лиценз, който позволява ограничено време за приключване на текущите международни операции преди влизането в сила на санкциите. В случая той е 21 ноември. При нужда ще бъде поискано удължаване на лиценза за безпрепятственото функциониране на международните дейности до приключване на процеса по продажбата.

Компанията не посочва конкретни активи или страни, които ще бъдат засегнати от продажбата, нито срокове за приключване на сделките.

Най-голямата частна петролна компания в Русия управлява стотици бензиностанции в целия ЕС, включително около 200 в Белгия, експлоатира гигантски рафинерии в Румъния и България и притежава 45% в завод за преработка на горива в Нидерландия. Тя доставя петрол и на Унгария и Словакия, които все още разчитат на Москва за 86 до 100% от вноса си.

Финландската енергийна компания Neste в четвъртък спря доставките на гориво за дъщерната компания на "Лукойл" Teboil. Държавният секретар по енергетиката на Румъния Кристиан Бушой заяви пред "Политико", че "Лукойл" вече ще има „задължение“ да продаде рафинерията си Petrotel в южната централна част на страната преди крайния срок следващия месец. „Ще се радваме, ако "Лукойл" вече не е сред нас“, посочва той.

Холандското правителство също счита бързата продажба на дела на "Лукойл" в рафинерията в югозападната част на провинция Зеландия.

В България “Лукойл” притежава бензиностанции и рафинерия. Твърди се, че преговорите за продажба на рафинерията в Бургас са в напреднала фаза. Точно заради това миналата седмица парламентът прие спешни поправки в закона, според които сделка може да има само след одобрение от ДАНС и решение на МС.

Предупреждение

Най-голям отпор на спирането на доставките на руски петрол има от страна на Унгария и Словакия.

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви днес, че Вашингтон очаква Унгария, Словакия и Турция да разработят и приложат план за отказване от руска енергия. Уитакър подчерта, че Унгария, за разлика от много от съседите си, все още не е предприела активни мерки за диверсификация на доставките си. Посланикът отбеляза, че САЩ са готови да помогнат на Унгария в този процес, като работят със страни като Хърватия, които могат да улеснят прехода.

Следващата седмица унгарският премиер Виктор Орбан ще пътува до Вашингтон, за да обсъди с американския президент Доналд Тръмп санкциите срещу руските компании. Дневният ред за преговорите е почти финализиран, обяви унгарският външен министър Петер Сиярто на брифинг днес. Преди това Орбан заяви, че Тръмп е отишъл твърде далеч, налагайки санкции срещу Русия, и че Унгария търси начин да заобиколи санкциите.