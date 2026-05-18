САЩ пак разрешиха на Русия да продава петрол

Заради украинските удари преработката на нефт в Русия е спаднала с 10%

Днес, 20:59
Русия ще продължи да продава петрола си

Министерството на финансите на САЩ за трети път разреши продажбата на руски петрол, блокиран в морето от санкциите заради войната срещу Украйна. Временният лиценз отново е за 30 дни. Оправданието пак са уязвими държави, които помолили за това, тъй като блокада на Ормузкия проток заради войната на САЩ и Израел срещу Иран продължава.

”Това удължаване ще осигури допълнителна гъвкавост и ние ще работим с тези държави, за да предоставим специфични лицензи, ако е необходимо. Този генерален лиценз ще помогне за стабилизиране на пазара на суров петрол и ще гарантира, че петролът достига до най-уязвимите откъм енергия страни. Той също така ще помогне за пренасочване на съществуващите доставки към страните, които най-много се нуждаят от тях, като намали способността на Китай да складира петрол с отстъпка”, съобщи министърът на финансите Скот Бесент в Туитър.

В началото на април министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обеща да не удължава повече освобождаването от санкции, което позволява на страните да купуват руски петрол, но го прави вече втори път. Европейските страни възразиха срещу дерогацията на санкциите, защото подобни мерки отслабват натиска върху Русия, която финансира войната си срещу Украйна с приходи от петрол.

 

Според Службата за външно разузнаване на Украйна, преработката на петрол в Русия е спаднала с поне 10% само за няколко месеца тази година, заради ударите на украински дронове, написа украинският президент Володимир Зеленски в Telegram.

“Ройтерс” изчисли, че в резултат на украинските атаки от януари до май преработката на петрол в 16 рафинерии е спаднала с приблизително 700 000 барела на ден в сравнение с миналата година. През април, според Международната агенция по енергетика, капацитетът за преработка на петрол в Русия е намалял с 460 000 барела на ден в сравнение с 2025 г.

Освен това в Русия се спират активни нефтени сондажи. „Само една руска петролна компания – и то не най-голямата – вече е била принудена да прекрати около 400 сондажа. Предвид спецификата на руското производство на петрол, това са значителни загуби, тъй като рестартирането на сондажите в Русия е значително по-трудно, отколкото в други страни производителки на петрол“, обясни Зеленски.

 

