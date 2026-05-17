САЩ възстановиха санкциите за руския петрол

Забраната за търгуването на руския петрол е в сила от 16 май.

Администрацията на САЩ отказа да удължи за пореден път спирането на санкциите, наложени върху руския петрол. Това означава, че забраната за неговото търгуване е в сила от 16 май, когато изтече дерогацията, позволяващи на държавите да купуват енергийни продукти от Русия.

През март Вашингтон частично отмени санкциите, наложени на Русия заради нахлуването ѝ в Украйна, опитвайки се да забави покачването на цените на петрола след избухването на военния конфликт на САЩ и Израел с Иран. След това Министерството на финансите на САЩ предостави 30-дневно разрешение за закупуване на петрола, който вече е натоварен на кораби.

Този срок трябваше да изтече на 11 април, но администрацията на САЩ удължи освобождаването от санкции до 16 май.

В началото на април министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обеща да не удължава повече освобождаването от санкции, което позволява на страните да купуват руски петрол. Европейските страни възразиха срещу дерогацията на санкциите, защото подобни мерки отслабват натиска върху Русия, която финансира войната си срещу Украйна с приходи от петрол.

Някои държави като Индия и Индонезия се опитаха да убедят администрацията на Тръмп да удължи спирането, тъй като блокадата на Ормузкия проток лиши световните пазари от значителна част от петрола, отбелязва Bloomberg.