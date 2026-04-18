САЩ пак отмениха част от санкциите върху руския петрол

До 16 май ще може да се купува нефт, намиращ се в руски танкери

Днес, 06:15
Скот Бесент
Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп удължи действието на изключенията, които позволяват на страните да купуват санкциониран руски петрол и нефтопродукти, съобщава Reuters. Вашингтон се стреми по този начин да ограничи световните цени на енергийните източници, които рязко се повишиха на фона на американо-израелската война с Иран, отбелязва агенцията.

Министерството на финансите на САЩ разреши закупуването на петрол, натоварен на кораби към петък, до 16 май — това е удължаване на първоначалното 30-дневно разрешение, чието действие изтече на 11 април, става ясно от документ, публикуван на сайта на ведомството.

Удължаването беше оформено два дни, след като министърът на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон няма да удължава разрешението, което позволяваше на страните да купуват руски петрол без страх от санкции от САЩ. Тогава той каза, че облекчението не е повлияло кой знае колко на цените. При първото облекчение той нарече мярката “тясноспециализирана и краткосрочна” и увери, че тя няма да донесе сериозна финансова изгода на Русия. По изчисления на анализатори Русия е успяла да заработи за този период около 4 млрд.долара.

Тези разрешения могат да усложнят усилията на Запада да лиши Русия от приходи от войната в Украйна и да доведат до разногласия между Вашингтон и неговите съюзници, отбелязва Reuters. 

 

