САЩ върнаха санкциите срещу продажбата на руски петрол

Санкциите на САЩ срещу руския петрол отново влязоха в сила след изтичането на лиценза, издаден от американското министерство на финансите, съобщи Politico.

Разрешението за сделки с част от петрола и петролните продукти от Русия беше в сила един месец и изтече на 11 април. Според изданието до последния момент не е било ясно дали ще бъде удължено. Редица сенатори призоваха Тръмп да не го прави, напомняйки, че за един месец Русия е спечелила около 4 млрд. долара.

САЩ все пак частично удължиха облекченията по санкциите за руската нефтена индустрия - с още шест месеца бе удължена дерогацията за дъщерните дружества на руската "Лукойл" - не само в България. Новата лицензия, издадена от Управлението за контрол върху чуждестранните активи към Министерството на финансите (OFAC), позволява и на бензиностанциите "Лукойл", вкл. и тези в САЩ, да продължат дейността си до 29 октомври.

В същото време САЩ облекчиха санкциите срещу Венецуела на фона на икономическата криза, подчерта Axios. Става дума за разрешение за определени финансови операции, което ще позволи на венецуелските банки да използват долара, да получат достъп до приходите от петрол и частично да се върнат в световната финансова система. Мярката е приета на фона на протестите на държавните служители във Венецуела, които изискват увеличение на заплатите.