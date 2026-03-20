"Лукойл" отчита загуба за първи път в 30-годишната си история

Санкциите и ударите на укрански дронове сринаха производството на "Лукойл"
Санкциите и ударите на укрански дронове сринаха производството на "Лукойл"

“Лукойл”, най-голямата частна петролна компания в Русия, отчете нетна загуба от 1,059 трилиона рубли през 2025 г., според финансовите ѝ отчети, публикувани в петък и цитирани от The Moscow Times. Това се случва за първи път в тридесетгодишната й история. Преди това компанията, на която се падат приблизително 15% от цялото производство на петрол в страната, отчиташе тримесечни загуби (45,9 млрд. рубли през януари-март 2020 г., 65 млрд. рубли през септември-декември 2015 г.), но винаги излизаше на печалба до края на годината.

Дори в края на 1990-те години, когато цената на руския петрол падна под 10 долара за барел, “Лукойл” отчиташе солидни приходи: през 1998 г. компанията реализира 729 млн. долара нетна печалба, а през 1999 г. - 1,062 млрд. долара.

През 2020 г., когато ковид пандемията срина световния петролен пазар, печалбата на “Лукойл” бе 15,2 млрд. рубли. А през 2015 г., когато Русия се изправи пред първата вълна от санкции за анексирането на Крим, компанията реализира нетна печалба от 291,1 млрд. рубли.

Загубата на “Лукойл” се дължи на отписването на чуждестранни активи на компанията на стойност 1,66 трилиона рубли, според анализатори на PSB. Става дума за нефтени находища, рафинерии и бензиностанции в 11 държави – от Европа до Латинска Америка – които според оценките на “Алфа Банк” представляват 15-17% от производството на “Лукойл” и 1/4 от общия обем на рафиниране на петрол. Сред тези активи е и "Лукойл Нефтохим Бургас".

След като САЩ наложиха санкции на компанията, дейността на чуждестранните ѝ дъщерни дружества беше парализирана. А многобройните опити за продажба на чуждестранната мрежа, с балансова стойност от 22 млрд. долара, все още не са получили одобрение от Министерството на финансите на САЩ. Дори и да бъде получено разрешение обаче, парите от продажбата ще останат в специална сметка до приключване на войната на Русия срещу Украйна.

Приходите на “Лукойл” за миналата година спаднаха с 15% до 3,77 трилиона рубли. Печалбата преди лихви, данъци, амортизация и обезценка се е понижила с 36% до 892 млрд. рубли, докато оперативната печалба е паднала двойно до 527 млрд. рубли. Това е резултат от ниските цени на петрола и престоя на рафинериите „поради външни влияния“, според анализатори на PSB. Голяма част от преработващите заводи на "Лукойл" спряха работа за месеци след удари на украински дронове.


Песимизъм

Руските предприемачи са все по-песимистично настроени за перспективите за бизнеса си и икономиката като цяло, според проучване от март на Центъра за стратегически изследвания (КСО). 83,3% от анкетираните компании очакват икономическата ситуация в техния бранш да се влоши през следващите 12 месеца (по 8,3% очакват подобрение или стабилност). Преди три месеца песимисти бяха 78,9%.

75% от анкетираните очакват влошаване на състоянието на компанията си през следващата година, 16,7% очакват подобрение, докато 8,3% казват, че то ще остане същото.

 

Още новини по темата

САЩ разрешиха на Индия да купува руски нефт
06 Март 2026

Появи се и саудитски купувач на "Лукойл"
13 Февр. 2026

Имало риск рафинерията в Бургас да остане без нефт

11 Февр. 2026

Фирми от ОАЕ преговарят за част от активите на "Лукойл"
01 Февр. 2026

"ЛУКойл" поиска спешна помощ от руския бюджет
31 Яну. 2026

"Лукойл" продава задграничните си активи на американската Carlyle
29 Яну. 2026

САЩ дадоха нова отсрочка на "Лукойл" да продаде активите в чужбина
15 Яну. 2026

Украински дронове удариха платформи на ''Лукойл'' в Каспийско море
11 Яну. 2026

Chevron и Quantum готвят сделка за 22 млрд. долара активи на "ЛУКойл"
07 Яну. 2026

САЩ не одобряват Хtеlluѕ за купувач на активите на "Лукойл" извън Русия

16 Дек. 2025

САЩ дадоха на "Лукойл" отсрочка до април за бензиностанциите в чужбина

04 Дек. 2025

Бившият собственик на Pornhub може да купи "Лукойл"
03 Дек. 2025

Управляващите продънват бюджета с 2 млрд. евро за покупка на "Лукойл"
25 Ноем. 2025

"ЛУКойл" разпусна целия си Надзорен съвет
22 Ноем. 2025

