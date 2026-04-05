Украински дронове удариха рафинерия на "Лукойл" на 430 км от Москва

Пожар е избухнал в нефтопреработвателния завод НОРСИ, четвъртият по големина в Русия

05 Апр. 2026
Украински дронове нанесоха удари по руската рафинерия НОРСИ в централната Нижегородска област през изтеклата нощ, обяви днес командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, съобщи БТА, като цитира Ройтерс.

Бровди добави, че други дронове са ударили и пристанището Приморск на Балтийско море, използвано от руската държавна компания за транспорт на нефт и нефтопродукти „Транснефт“ за износ на петрол в чужбина.

Губернаторът на руската Нижегородска област Глеб Никитин потвърди в "Телеграм", че пожар е избухнал в руския нефтопреработвателен завод НОРСИ, четвъртият по големина в страната, след атака с дронове.

Губернаторът също така заяви, че електроцентрала и няколко къщи са били повредени по време на атаката.

По думите на Никитин, според предварителната информация, няма пострадали.

Комплексът НОРСИ е собственост на руската нефтодобивна компания „Лукойл“ и се намира на около 430 км източно от Москва. 

В същото време Русия атакува Одеса също с дронове. 

Трима души са пострадали при атаката тази нощ, като двама от тях са настанени в болница, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм. 

"Щети са нанесени на жилищни сгради в Хаджибейски район на черноморския град. Около 250 прозореца и 25 балкона на жилищни блокове са повредени, а още 4 балкона са напълно разрушени. В момента в жилищните блокове има ток и вода, но газоподаването е временно прекъснато", се казва в информацията на Лисак.

В резултат на паднали отломки от свален дрон в 5-етажна жилищна сграда е избухнал пожар, спасителите са евакуирали 20 обитатели и са загасили пожара, съобщиха местните канали в Телеграм.

