Путин пак започна да дрънка "нови, невиждани оръжия"

Русия се похвали с успешно изпитание на ракетата “Сармат”, която уж е на бойно дежурство от 2 г.

Днес, 07:46
След като месеци наред не успява да покаже успехи на фронта в Украйна, Русия отново реши да “уплаши” враговете си с нови, невиждани оръжия, които години обещава да въведе на дежурство, но не успява.

“Русия успешно изстреля ядрена ракета „Сармат“, докладва командирът на Стратегическите ракетни войски Сергей Каракаев на руския президент Владимир Путин вчера. Той пък отново обеща, че „Сармат“ ще бъде приведена в бойна готовност до края на тази година. Путин добави, че обхватът на „Сармат“ може да надхвърли 35 000 км. Той също така спомена възможността за въоръжаване на ракетата „Орешник“ с ядрени бойни глави. Според Путин, работата по подводния апарат „Посейдон“ и ракетата „Буревестник“ е в заключителния етап.

На 6 май Министерството на отбраната предупреди за ракетни изпитания на полигона Кура в Камчатка. Павел Подвиг, старши изследовател в Института за изследване на разоръжаването към ООН, отбеляза, че на хора и техника е забранено да влизат в Усть-Камчатския окръг от 6 до 10 май. Военните Телеграм канали предположиха, че се готви изпитания на някоя военна ракета. По правило при изпитания междуконтиненталните балистични ракети се изстрелват от полигона “Плесецк” в Архангелска област, а целта им е “Кура”.

Путин обещава да постави „Сармат“ на бойно дежурство от пет години. Телеграм каналът ASTRA преброи, че той е правил подобно изявление поне 10 пъти от 2021 г. насам.

През април 2021 г., в обръщението си към Федералното събрание, Путин заяви, че първият полк, „напълно екипиран със „Сармати“, ще застъпи на бойно дежурство в края на 2022 г.

През юни 2022 г., след първото успешно изстрелване на ракетата на 20 април, Путин повтори: „Планира се първата такава система да бъде на бойно дежурство до края на годината.“

През декември 2022 г. Путин отново обеща: “Сармат“ ще бъде поставена на бойно дежурство за първи път в близко бъдеще... има известно забавяне, но това не променя плановете ни.“

През февруари 2023 г. Путин казва, че „Сармат“ ще влезе на бойно дежурство до края на годината.

През юли 2023 г. той потвърждава обещанието си.

През септември 2023 г. директорът на “Роскосмос” Юрий Борисов твърди, че „Сармат“ вече е поставена на бойно дежурство. Неговата презентация обаче показва, че разполагането й не е планирано до 2024 г.

През октомври 2023 г. Путин отбеляза, че Русия „по същество е завършила работата“ по „Сармат“; „някои административни и бюрократични процедури“ остават да бъдат завършени.

През декември 2023 г. министърът на отбраната Сергей Шойгу заяви, че Русия е започнала разполагането на ракетите.

През февруари 2024 г. в обръщението си към Федералното събрание Путин обяви, че първите серийни ракети вече са доставени на войските.

През септември 2024 г.  „Сармат“ експлодира по време на изпитания. Според западните медии това е петото неуспешно изстрелване на ракетата.

През октомври 2025 г. самият Путин опроверга предишните си изказвания: „Няма [ракета] като „Сармат“ в света. И все още не я имаме на бойно дежурство. Скоро ще бъде на дежурство.“

На 4 ноември 2025 г. Путин пак обеща: „Ще я пуснем в бойни изпитания тази година и в бойно дежурство догодина.“

На 12 май 2026 г. Путин обещава да пусне „Сармат“ на дежурство „до края на тази година“.

Единственото напълно успешно изстрелване на „Сармат“ до момента се състоя на 20 април 2022 г. Оттогава има няколко неуспешни изпитания. Павел Подвиг, ръководител на руския проект за ядрени оръжия, заяви през 2024 г., че съобщенията за разполагането на ракетата трябва да се третират с повишено внимание: „Малко вероятно е някой да разположи ракета, която е преминала само едно изпитание.“

В края на април в Красноярск беше арестуван Александър Гаврилов, директор на Красноярския машиностроителен завод, който произвежда ракетния комплекс "Сармат". Обвиненията са в безстопанственост и корупция.

Историята с подводния апарат „Посейдон“ и крилатата ракета „Буревестник“ е подобна: и двете системи бяха обявени от Путин за почти готови в обръщението му към Федералното събрание през 2018 г. и нито една от тях все още не е разположена.

„Буревестник“ е крилата ракета с ядрена енергия. През август 2019 г. имаше експлозията на полигона Ньонокса, довела до смъртта на служители на Росатом и скок в нивата на радиация, за която се предполагаше, че е свързана с ракетата „Буревестник“. Това бе официално отречено от властите, които обаче не дадоха обяснение за инцидента. През октомври 2025 г. началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов съобщи, че ракетата е била във въздуха 15 часа и е изминала 14 000 км. Тогава Путин призна: „Предстои много работа, за да се приведе това оръжие в бойна готовност“.

„Посейдон“ е безпилотен подводен апарат с ядрена електроцентрала. През февруари 2019 г. Путин обеща, че първият апарат ще „заработи през пролетта на 2019 г.“. През април 2019 г. беше спусната на вода подводницата-носител „Белгород“. Едва на 28 октомври 2025 г. ядрената електроцентрала на превозното средство беше успешно пусната под вода за първи път. Тогава Путин го нарече „огромен успех“.

