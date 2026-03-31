САЩ удължиха срока за продажбата на активите на "Лукойл" до 1 май

САЩ удължиха днес за четвърти път крайния срок, в който потенциалните купувачи на международните активи на "Лукойл" могат да договорят продажбата им с руската компания, съобщи БТА, като цитира Ройтерс.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи този път крайния срок с още един месец, до 1 май.

Вашингтон наложи през октомври санкции на двете най-големи руски петролни компании - "Роснефт" и "Лукойл", с цел да намали възможностите на Русия да финансира войната си в Украйна. Според източници на Ройтерс правителството на американския президент Доналд Тръмп забавя продажбата на международните активи на "Лукойл" като средство за натиск върху Русия в преговорите ѝ с Украйна.

До момента интерес към международните активи на "Лукойл", са проявили американската инвестиционна компания "Карлайл" (Carlyle), петролните гиганти "ЕксoнМобил" (ExxonMobil) и "Шеврон" (Chevron), базираният в Абу Даби конгломерат "Интернешънъл холдинг къмпани" (International Holding Company) и австрийският предприемач Бернд Бергмайр, бивш мажоритарен собственик на група от канали със съдържание за възрастни, включително сайта "Порнхъб" (Pornhub).

Всяка конкретна сделка с "Лукойл" за покупка на международните активи на компанията ще изисква одобрението на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ, което вече отхвърли като кандидат швейцарския търговец на суровини "Гънвор" (Gunvor).

Междувременно най-голямата унгарска петролна и газова компания, MOL, обяви днес, че е получила одобрение от САЩ да продължи преговорите за придобиване на контролен дял в сръбската петролна компания NIS, която също е обект на американски санкции. В изявлението на MOL се отбелязва, че преговорите са удължени до 22 май.

През декември OFAC даде на NIS срок до 24 март да преговаря за продажбата на дяловете си, притежавани от руските компании „Газпром“ и „Газпром нефт“. Въпросните дялове представляват 56,15%.

През януари MOL обяви, че е подписала предварително споразумение с руски компании. Унгарската компания също така заяви по това време, че базираната в ОАЕ ADNOC може да стане миноритарен акционер.