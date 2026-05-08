Хаосът с €5.9 млрд. за пътища лъсна като на длан

Парите на данъкоплатците изтичат в кухи дейности, твърдят експертите от ИПБ

09 Май 2026
Някои задания на пътната агенция към изпълнителите са "вятър и мъгла", твърдят от ИПБ.
    Буквално за нула време служебното правителство извади на длан цялата истина за пътните обществените поръчки и състоянието на шосейната мрежа. Това се случи с публикуване на интерактивни карти с различни данни за пътищата.

    Поредната се появи в последните дни на кабинета "Гюров" - на нея са нанесени над 700 договора, които Агенция "Пътна инфраструктура" е сключила за строителство, ремонт и поддръжка на 497 шосета: 👉 https://roads.mrrb.bg/road_map.php

    Общата сума на договорите е впечатляваща - 5.913 млрд. евро. 

      "С публикуването на заданията за ремонти и поддръжка служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов дефакто освети корупционния модел", обяви Институтът за пътна безопасност.

      От ИПБ са прегледали данните и твърдят, че откриват "стряскащ хаос". Всяко областно пътно управление действа като самостоятелна губерния, като прилага свои правила, а централизиран контрол липсва. 

      "Ремонтите се правят "на тъмно" - в заданията липсват описания на обекти и локации. Вместо реални участъци се посочват разтегливи понятия като „организационни дейности" и „текущи нужди". Тази мъглявост е умишлена, тя прави външния одит невъзможен - когато не е ясно какво точно се ремонтира, не може да се докаже и какво е откраднато", обясняват от пътния институт. 

      Според експертите от ИПБ това не е просто „административен хаос, а е организирана схема за източване, при която парите на данъкоплатците изтичат в кухи дейности, докато българските пътища остават опасни и смъртоносни".

      ИПБ призовава прокуратурата и Сметната палата да се заемат с "разтегливите договори". Да се въведе GPS проследяване на всяка машина и на всяка ремонтна дейност и да се изгради платформа, която да показва в реално време кога, къде и колко се харчи за конкретен ремонт, искат още от института. 

       

      Какво се вижда на пръв поглед

      От интерактивната карта научаваме например, че "превантивното поддържане" на 30-километров участък от път II-84 "Юндола-Якоруда-Разлог струва над 18.6 млн. евро.  

      Изработването на технически проект и ПУП за  участък от Околовръстния път на Пловдив възложено през 2020 г., струва 155 228 евро и още се изпълнява. 

      АПИ има договори с държавната фирма "Автомагистрали" за укрепване на свлачища, които са сключени през 2019 г., но са на фаза "предстои изпълнение" - тоест повече от петилетка нищо не е укрепено.

      Едно от заданията за укрепване на свлачища.
