Рекорден брой плажове в България са отличени със "Син флаг"

32 обекта по нашето Черноморие покриват международните стандарти за чиста вода

09 Май 2026
Тази година България получи "Син флаг" за 32 плажа и пристанища - абсолютен рекорд в историята.
Има отлична новина за летовниците, които са избрали почивка на българското Черноморие. Тази година рекорден брой наши плажове са заслужили сертификата „Син флаг".   

"Син флаг" се присъжда от международно жури на туристически обекти, които покриват високи международни критерии за качество на морската вода, безопасност, спасителна дейност, екологично образование, инфраструктура и услуги. 

За лято 2026 общо 26 наши плажа и 6 пристанища получават престижното международно отличие. Това е рекорд в историята ни, съобщиха от Движение „Син флаг“ – България.

Кои са отличените?

Плажовете: Бялата лагуна, Албена, Кранево Север, Кранево-Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа „Черноморец“, Бяла Юг, Обзор-Централен, Робинзон, Свети Влас-Изток, Свети Влас-Нов, Свети Влас-Централен, Слънчев бряг-Север, Слънчев бряг-Централен, Слънчев бряг-Юг, Несебър-Юг, Поморие-Изток, Бургас-Север, Къмпинг “Черноморец“, Созопол-Централен, Созопол-Харманите, Дюни, Дюни-Юг, Аркутино, Бутамята,

Пристанища – „Карантината”-Варна, Марина „Диневи“-Свети Влас, Поморие, Сарафово, Крайморие, Ченгене скеле.

 

"Син флаг" се присъжда  след серия проверки и постоянен мониторинг. Качеството на водата се следи чрез физико-химични и микробиологични изследвания в акредитирани лаборатории и в регионалните здравни инспекции.

Отличието носи реални ползи за туризма и местната икономика, защото привлича летовниците и насърчава инвестициите, посочват от движението „Син флаг“.

 

