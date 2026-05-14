Приближеният на Зеленски Ермак е арестуван

Върховният антикорупционен съд на Украйна разпореди арест за бившия началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Андрий Ермак. Дадена му е възможност за внасяне на гаранция от 140 милиона гривни (2 700 000 евро), предаде Укринформ. Ермак е заподозрян в корупция и по-специално в пране на пари. Тази сутрин той бе арестуван.

„Съдът постанови: да се ​​приложи превантивна мярка под формата на задържане под стража на Ермак за срок от 60 дни от датата на действителното му задържане. Да се ​​определи гаранция от 140 милиона гривни“, съобщи Ногачевски.

Ако гаранцията бъде внесена, на Ермак ще бъдат възложени редица задължения: да се явява по всяко искане на следователя, прокурора и съда; да уведомява следователя, инспектора, прокурора или съда за промяна на местоживеенето и местоработата си; да не напуска Киев без разрешението на следователя, прокурора и съда; да предава документите си за пътуване в чужбина на съответните органи; да носи електронно устройство за проследяване.

Освен това, ако бъде платена гаранция, бившият ръководител на презмидентската канцелария ще трябва да се въздържа от комуникация с редица заподозрени по делото, по-специално с бившия вицепремиер Олексий Чернишов и бизнесмена Тимур Миндич, както и с редица свидетели.

Ермак е заплашен от до 12 години лишаване от свобода с конфискация на имущество.

Той отново отхвърли обвиненията и заяви, че ще обжалва решението на съда. По думите му той не разполага с необходимата сума за гаранцията и ще търси пари „сред приятели и познати“. „Оставам в Украйна. Нямам какво да крия“, добави Ермак.