Приближеният на Зеленски Ермак е арестуван

Върховният антикорупционен съд на Украйна разпореди арест за бившия началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Андрий Ермак. Дадена му е възможност за внасяне на гаранция от 140 милиона гривни (2 700 000 евро), предаде Укринформ. Ермак е заподозрян в корупция и по-специално в пране на пари. Тази сутрин той бе арестуван.
„Съдът постанови: да се приложи превантивна мярка под формата на задържане под стража на Ермак за срок от 60 дни от датата на действителното му задържане. Да се определи гаранция от 140 милиона гривни“, съобщи Ногачевски.
Ако гаранцията бъде внесена, на Ермак ще бъдат възложени редица задължения: да се явява по всяко искане на следователя, прокурора и съда; да уведомява следователя, инспектора, прокурора или съда за промяна на местоживеенето и местоработата си; да не напуска Киев без разрешението на следователя, прокурора и съда; да предава документите си за пътуване в чужбина на съответните органи; да носи електронно устройство за проследяване.
Освен това, ако бъде платена гаранция, бившият ръководител на презмидентската канцелария ще трябва да се въздържа от комуникация с редица заподозрени по делото, по-специално с бившия вицепремиер Олексий Чернишов и бизнесмена Тимур Миндич, както и с редица свидетели.
Ермак е заплашен от до 12 години лишаване от свобода с конфискация на имущество.
Той отново отхвърли обвиненията и заяви, че ще обжалва решението на съда. По думите му той не разполага с необходимата сума за гаранцията и ще търси пари „сред приятели и познати“. „Оставам в Украйна. Нямам какво да крия“, добави Ермак.