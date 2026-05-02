Мала Токмачка - селцето, което направи за смях руската армия

Вече една година руските Z-кореспонденти заедно с руската армия "геройски превземат" селцето Мала Токмачка в Запорожка област. Безсилието е толкова голямо, че превърна селцето в символ на комичните отчети на руската армия.

Мала Токмачка има население от 3000 души до началото на войната през 2022 г. През 2024 г. там са останали едва 100 души. През 2025 г. то е напълно разрушено, но все така непревзето.

Както през октомври 2025 г. писа Z-каналът "Военен осведомител" "това нещастно село край Орехов се опитваме да превземем вече над година, но окончателно да изхвърлим Въоръжените сили на Украйна оттам така и не успяваме".

На 17 ноември 2025 г. министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов поздрави личния състав на 42-а гвардейска мотострелкова дивизия с освобождаването на Мала Токмачка и заяви, че така е направена сериозна крачка към победата и постигането на целите на специалната военна операция.

Белоусов показал Путину карту с ошибкой



Выступая перед Владимиром Путиным на расширенной коллегии Министерства обороны, его глава Андрей Белоусов рассказал об успехах России в 2025 году, в частности он сообщил о взятии села Малая Токмачка. Слова Белоусова иллюстрировала карта,… pic.twitter.com/lK3bFdIVT0 — Новости «Агентства» (@agents_media) 17 декември 2025 г.

През пролетта на 2026 г. беше разпространено видео с откъси от репортажите на Z-кореспондента Борис Рожин, който една година всеки ден коментира боевете в селото и го "превзема".

This is hilarious 🔽



One Russian military ‘expert’ reporting on the ‘second army in the world’ and its adventures in one Ukrainian village (pre-war population: 200) over the course of a year.



The ‘expert’ in the video is Boris Rozhin.



Video compilation: Michael Naki pic.twitter.com/74MG6lzdbB — Natalka (@NatalkaKyiv) 22 април 2026 г.

То предизвика взрив от интерес. Мала Токмачка вече е обект на множество мемета, има си дори специален Телеграм канал акаунт под името "Превзета ли е Мала Токмачка", който всеки ден докладва, че все още не е.

"Боевете непосредствено за Мала Токмачка започнаха през май 2025 г. Руските войски превзеха Новопокровка и започнаха да атакуват покрайнините на Мала Токмачка. За една година в това направление имаше само незначителни тактически придвижвания. Мала Токмачка има важно логистично значение - селото се намира на път, водещ към Орехов, ключов укрепен район на ВСУ. През януари 2026 г. руснаците успяха да превземат източните покрайнини, но многочислените им опити да минат жп линията се провалиха. Селото е практически унищожено, но руините са под контрола на ВСУ. През последните месеци всеки ден се унищожават по 2-3 руски щурмови групи, но оперативната ситуация не се променя", обяснява украинският военен коментатор Александър Коваленко.

"Боевете в Мала Токмачка се водят непрекъснато. Руските войски с малки групи проникват в отбраната на ВСУ и се укрепват в развалините. Но всяка колона тежка техника бива унищожавана от украински дронове. Русия бомбардира с авиобомби селото и практически ги изравни със земята, но не успява да го превземе", обяснява пред "Новая газета Европа" полковникът от запаса на ВСУ Роман Свитан.

Това не е единственото населено място, за което се водят боеве години наред. Например битката за Волчанск в Харковска област тече от май 2024 г. В същото направление е и село Липци, което се щурмува от руските войски от 10 май 2024 г. Недалеч от Мала Токмачка в посока Гуляйполе е село Мирное, за което боевете текат от 2023 г. Също толкова дълго се водят бойните действия за село Работино, за Мали Щербаки и Лукяновское. Тези села също са напълно разрушени, но не и превзети. Над година и половина руските войски се опитваха да превземат селата Родинское, Котлино, Удачное, Ступочка."По линията на фронта, която в момента е над 1200 км, има много населени пунктове, за които боевете продължават не една година. Има десетки села, които се превърнаха в опорни пунктове на отбраната на ВСУ", казва Свитан.

"Обикновено дългата съпротива на сравнително неголям населен пункт е свързан с неговите релефно-ландшафтни особености. ВСУ успешно използват както географските преимущества, така и създадените линии на отбрана - Южният фронт в Запорожка област е пълен с добре укрепени украински позиции", добавя Коваленко.