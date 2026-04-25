Украйна значително разшири
географията на ударите в Русия

За първи път украински дронове поразиха цели в Екатеринбург на 1800 км от границата

25 Апр. 2026Обновена
Ударената жилищна сграда "Тринити" в Екатеринбург
Ударената жилищна сграда "Тринити" в Екатеринбург

Дронове за първи път атакуваха руския Урал, като са изминали рекордно разстояние от 1800 километра. В интернет се публикуват видеа от прелитането на дроновете и последиците от ударите им, съобщи УНИАН. 

По-конкретно, по време на атаката с дронове срещу Екатеринбург е бил повреден жилищният комплекс „Тринити“ в самия център на града, като са пострадали шестима души. Дали сградата е била атакувана целенасочено, не е известно: в близост до високата сграда няма очевидни военни обекти.

Това е първият удар по инфраструктурата на Екатеринбург от началото на атаките на украински безпилотници срещу обекти в руския тил.

Също така дронове са атакували Челябинска област тази нощ. По думите на губернатора „на един от инфраструктурните обекти в Челябинска област е осуетен опит за безпилотна атака“. Телеграм каналът Exilenova+ съобщава, че експлозии са се чували в района на Челябинския металургичен комбинат. Ръководителят на региона заяви, че няма жертви и разрушения.

Общо през нощта руските сили са свалили 127 украински дрона над различни региони на Русия, включително Свердловска и Челябинска област, съобщиха от Министерството на отбраната на РФ.

Дроновете навлизат все по-дълбоко в Русия. Така например наскоро е бил поразен руския нефтохимически завод в Стерлитамак (Башкортостан), на разстояние около 1500 километра навътре в територията на РФ. Това е производител на авиационно гориво, добавки за авиационен керосин и единственият в Русия производител на неодимови синтетични каучуци.

Анализатори отбелязват, че Украйна значително е разширила географията и броя на ударите — от 984 през януари до 1400 в 27 региона през март. В същото време системното въздействие върху руските системи за противовъздушна отбрана позволява да се създават „прозорци“, през които безпилотниците достигат обекти на значителни разстояния, надхвърлящи хиляда километра.

МНОГО ПОСТРАДАЛИ И УБИТИ В УКРАЙНА

В Днипро, в резултат на атаки през нощта срещу събота и сутринта в събота, са пострадали 46 души, включително пет деца, съобщи ръководителят на областната администрация Александър Ганжа. Две жени са в тежко състояние.

Броят на загиналите е петима (четирима – в резултат на нощната атака, един – в резултат на сутрешната).

