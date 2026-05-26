Европейските посланици остават в Киев

Днес, 07:35
Заплахите на руското външно министерство към чуждестранните дипломати „отразяват отчаяние“, заявиха посланици на европейските държави в Украйна. Те декларираха, че няма да се съобразят с руското предупреждение да напуснат Киев и ще останат в града. 

Русия предупреди в понеделник чужденците да напуснат украинската столица и обяви серия от удари по конкретни обекти. От Министерството на външните работи в Москва съобщиха, че ще атакуват цели на украинската отбранителна индустрия, центрове, в които се вземат решения и командни постове.

„Изявлението на руското външно министерство е шедьовър на лицемерието. Режимът, който години наред обстрелваше жилищни сгради, музеи, родилни домове, училища и електроцентрали, неочаквано заговори на езика на „международното хуманитарно право“ и „Женевските конвенции“. ЕС няма да си тръгне. Ние оставаме в Киев. Ние оставаме с Украйна. Заплахите към дипломатите и международните организации не са показател за сила. Те са израз на отчаяние“, написа посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова.

Посолствата на Франция и Полша също заявиха, че ще продължат да работят в обичайния режим.

Руският външен министър Сергей Лавров предупреди вчера държавния секретар на САЩ Марко Рубио, че руските военни „започват системни и последователни удари по обекти в Киев".

 

