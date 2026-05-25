Руският външен министър разговаря с американския си колега, след като руското МВнР излезе с поредна закана срещу Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров е провел телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщиха от руското външно министерство.

Според съобщението на МВнР Лавров „официално е уведомил американската страна“, че руските военни „започват системни и последователни удари по обекти в Киев, използвани за нуждите на ВСУ, както и по центровете за вземане на съответните решения“.

Освен това се твърди, че Лавров е напомнил на Рубио за постигнатите „на най-високо ниво“ „договорености в Анкоридж“ и е обвинил Европа и Украйна, че подкопават тези договорености. Има се предвид срещата между Путин и Тръмп през миналия август в Аляска и до днес не е ясно какво се има предвид под "договореностите в Анкоридж".

Американската страна засега не е съобщавала за разговора между дипломатите.

По-рано днес руското външно министерство заплаши с нови удари по „центровете за вземане на решения“ в Киев, уж в отговор на украинската атака срещу Старобелск в контролираната от Русия част на Луганска област. Руската страна окачестви украинските атаки като "тероризъм и нацизъм". Чуждите дипломати в Киев са предупредени да напуснат възможно най-бързо столицата.

Съветник на министъра на отбраната на Украйна заплаши Русия с „болезнени отговори“ за удари по центровете за вземане на решения в Киев

„Ще отговаряме симетрично. Това ще бъде много болезнено за руснаците. Вече показахме, че можем да атакуваме Москва и Московска област. Ако те се опитват да тероризират нашата столица, предприятия и обекти за вземане на решения, ние ще отговаряме по съответния начин“, заяви Сергей Бескрестнов.

Според него заплахите на руснаците изглеждат като истерия, защото нямат успехи на бойното поле.

Бескрестнов също така каза, че дроновете "Шахед" не представляват критична заплаха за Киев и се използват повече като психологически фактор.

Най-големи щети напоследък причиняват балистичните ракети, тъй като Украйна има проблеми с прехващачите. Бескрестнов предположи, че Русия не е в състояние да нанася удари с такова количество балистични ракети, както през изминалия уикенд, „всеки ден или всеки месец“.