Нови записи показват как Лавров и Сиярто обсъждат саботаж на ЕС

Руският външен министър Сергей Лавров е съветвал унгарския си колега Петер Сиярто как да саботира ЕС, как да забави преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС и как да прокара руските интереси за малцинствата в Украйна. Сиярто пък предлага да му изпраща документи на ЕС през унгарското посолство в Москва. При това поведението на унгарския министър е поразително подмазваческо, а на Лавров - пренебрежително-снисходително.

Това става ясно от нови записи на разговори между двамата, получени и анализирани от международната платформа за разследваща журналистика VSquare.org, която работи основно по теми в Централна и Източна Европа. Записите са от периода 2023–2025 г. и са потвърдени от консорциум от разследващи медии, включващ VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider и Разследващия център „Ян Куцяк“ (ICJK).

Един от разговорите е от 14 декември 2023 г. Тогава лидерите на ЕС обсъждат започването на преговори за присъединяване с Украйна и Молдова. Унгария бе категорично против. Премиерът Виктор Орбан заплаши да наложи вето и изнудваше Брюксел да му размразят над 22 млрд.евро от фондовете на ЕС, блокирани за нарушения на върховенството на закона. По време на обсъждането унгарският външен министър Петер Сиярто излиза от залата и се обажда на Лавров, за да го информира как вървят преговорите и какъв е планът на Унгария за срещата. Лавров очевидно харесва чутото и дава съвети: „Добре, добре, да, отлично. Понякога добронамереният директен шантаж е най-добрият вариант.“

Само че този път шантажът на Унгария не проработва. Орбан напуска залата по време на гласуването за започване на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС – част от предварително договорен ход, при който германският канцлер го праща да пие кафе. Това позволява на останалите 26 лидери да приемат решението единодушно, докато Унгария се въздържа. Сиярто остава в залата, за да наблюдава преговорите, и практически в реално време информира Кремъл за случващото се.

В многобройните им телефонни разговори Сиярто предоставя на Лавров безценен поток от информация за това как единната западна коалиция се подготвя да засили натиска върху Русия, за да сложи край на войната в Украйна. Унгария при всяка възможност се предлага в услуга на Русия в Брюксел: Сиярто неизменно търси контакт с Лавров и неговия съвет (или разрешение), за да предприеме действия, които са неблагоприятни за ЕС и Украйна, но силно изгодни за Москва. Както коментира служител от разузнаването пред VSquare.org след прослушването на записите, "отношенията им повече приличат на връзка между агент и секретен сътрудник, отколкото на двама равнопоставени външни министри".

На 2 юли 2024 г., в същия ден, в който Виктор Орбан посещава украинския президент Володимир Зеленски в Киев, Петер Сиярто отново се обажда на своя „скъп приятел“ Сергей Лавров. Моментът е ключов, тъй като след седмица предстои среща на върха на НАТО във Вашингтон, където подкрепата на Запада за Киев – включително новосъздадената мисия на НАТО за подпомагане и обучение на Украйна във Висбаден, Германия – е сред водещите точки в дневния ред. По време на разговора си с Лавров Сиярто се интересува дали руският президент Владимир Путин ще приеме Орбан преди срещата на върха на НАТО „някъде в Русия“ и уверява, че „премиерът е напълно гъвкав по отношение на мястото“. Орбан искал да обясни на Путин „последствията от срещата в Киев“.

Лавров пита в какво качество Орбан ще разговаря с Путин – като унгарски премиер или като „председател на Европейския съюз“. Само ден по-рано, на 1 юли, Унгария пое шестмесечното председателство на ЕС, което Орбан впоследствие използва, за да стартира това, което нарече „мирна мисия за Украйна“. „Не можем да разделим двете неща, но мисля, че фактът, че той е председател на ЕС увеличава значимостта“, казва Петер Сиярто.

Най-важното е, че планът на Виктор Орбан да се срещне с Владимир Путин — предаден от Сиярто на Сергей Лавров по време на разговора им — е бил пазен в тайна от съюзниците на Унгария в ЕС и НАТО. Те научават за него едва от публикация на VSquare на 4 юли, ден преди планираното посещение. "Тази секретност е умишлена - пресметнат ход, целящ да предотврати реакция от страна на съюзниците и евентуално блокиране на срещата", коментират европейски представители пред VSquare.

Путин обявява Орбан като представител на самия ЕС — точно сценарият, от който западните столици са се опасявали. Както разкрива разговорът между Лавров и Сиярто, това също е било предварително координирано между Будапеща и Москва.

Когато новината за срещата става публична, представители на ЕС бързо се разграничават и подчертават, че Орбан говори само от името на Унгария, а не на целия съюз.

Това обаче не е всичко. Лавров иска и друга услуга от Сиярто - той го пита какъв компромис е постигнат с ЕС за започването на преговорите за присъединяване на Украйна, как точно е бил решен въпросът за езика на националните малцинства /който особено интересува Русия/ и му иска документа от срещата на ЕС. Сиярто обещава веднага да го изпрати през посолството на Унгария в Москва. "Ще го изпратя до посолството ни в Москва, а посланикът ми ще го предаде на началника на твоя кабинет, и след това ще бъде на твое разположение", казва той.

A group of investigative journalists, including @michaeldweiss, obtained another intercepted conversation between Hungary’s FM Péter Szijjártó and Lavrov.



It appears that Moscow may have been able to access virtually any information it sought from the EU/NATO via Budapest. pic.twitter.com/JSvVlqdQeT — Giorgi Revishvili (@revishvilig) 8 април 2026 г.

От разговора не става ясно какъв точно документ Сиярто е обещал да изпрати на Лавров чрез унгарското посолство в Москва. Унгарското външно министерство не е отговорило на запитването на разследващия консорциум за повече подробности. Високопоставеният служител на ЕС коментира, че „с 99% сигурност“ документът е бил рамката за преговорите, която към този момент вече е била публична. „Не разбирам защо Лавров изобщо е играл тази игра с него. Тази рамка е публичен документ", коментира той. Високопоставен западен разузнавач допуска, че Лавров просто е тествал докъде Сиярто е готов да стигне, за да предоставя информация на Русия. „Това е почти като тест за лоялност, за да се прецени доколко даден актив е склонен да изпълнява заповеди или възложени задачи. Това е като въведение в вербовката“, казва той. Според високопоставения дипломат от ЕС, дори не става дума за отношения тип „агент - секретен сътрудник“, а по-скоро за това, че Сиярто „просто е полезен идиот“.

Има доказателства, че докато Орбан и Петер Сиярто официално защитават правата на етническите унгарци в Украйна, унгарското външно министерство е сътрудничило със Сергей Лавров за прокарване на каузата за правата на руските малцинства в Украйна.

В един разговор между Сиярто и Лавров от 17 юни те обсъждат темата подробно. Сиярто се хвали, че се чувства чудесно след срещи с политици в Брюксел: „Въпреки че обикновено ми се карат… в края на деня си казвам, че поне съм се забавлявал.“ „Да, знаеш как да се справяш с тях“, отговаря Лавров. „Знаеш ли, Сергей, винаги съм на разположение,“ ласкае го унгарецът.

От други разговори става ясно, че Унгария и Словакия, които редовно блокират инициативи на ЕС за Украйна, координират действията си с Москва.