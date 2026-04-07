Джей Ди Ванс пристигна в Унгария като последна надежда за Орбан

Днес, 09:11
БГНЕС/ЕПА

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще посети Унгария в последен опит да подкрепи ключовия съюзник на MAGA - премиера Виктор Орбан - 5 дни преди решаващите избори в неделя.

Прогнозите обаче са, че посещението вероятно няма да обърне все по-напрегнатата надпревара.

Президентът Доналд Тръмп вече отправи няколко публични изявления в подкрепа за Орбан, но проучванията показват, че тези апели едва ли са помогнали на премиера Орбан, който се бори за политическото оцеляване след 16 години на власт.

Орбан заяви, че „очаква с нетърпение“ посещението на Ванс, като планира пресконференция в Будапеща и митинг на футболен стадион с 24 000 места, опитвайки се да извлече максимално политическо предимство. За унгарския премиер това е уникална възможност да се представи като водещ европейски съюзник на администрацията на Тръмп. Президентът вече го е нарекъл „един от най-силните“ световни лидери, а Орбан предвиди MAGA-вълната още преди десетилетие чрез твърдия си национализъм, презрението към ЕС и успеха си да влияе върху медии и обществени институции в Унгария.

За Белия дом посещението е знак на признание, че Орбан е подкрепял Тръмп и през трудните моменти - особено през четирите години извън властта и кампанията през 2024 г. - когато други световни лидери го избягваха.

„Орбан е бил с президента дълго време, през всички изпитания и кампании. Нямаше друг лидер, който да поддържа толкова постоянни контакти с Тръмп,“ каза анонимен служител на Белия дом преди дни.

Трансатлантическата лоялност вероятно няма да се отрази на политическите нагласи в Унгария, които силно се наклониха към партията Тиса на Петер Мадяр, според „Poll of Polls“ на POLITICO.

Мненията в Унгария са силно поляризирани по партийна линия: 85% от избирателите на Фидес гледат положително на Тръмп, докато 76% от привържениците на Тиса - отрицателно. 

Орбан се надяваше самият президент да посети Унгария и многократно е споменавал за поканата. Както посочва Питер Креко от Political Capital, „всяко посещение, различно от това на Доналд Тръмп, би било недостатъчно за повишаване на популярността на Орбан.“

Посещение на Тръмп обаче би било рисково за самия Тръмп на фона на очаквана загуба за Орбан.

