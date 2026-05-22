"Тиса" иска да забрани на Орбан да се завърне като премиер на Унгария

Управляващата партия в Унгария "Тиса" внесе първото си предложение за конституционни промени, които предвиждат осемгодишно ограничение за заемане на поста министър-председател. Това означава, че Виктор Орбан, който има общо 20 години на власт от 1998 г. насам, ще бъде лишен от правото да се кандидатира за поста.

Следващите парламентарни избори в Унгария са през 2030 г. Ако промените бъдат приети, премиерът Петер Мадяр ще има право да управлява до 2034 г., в случай че спечели пак.

"Министър-председателят се избира от Народното събрание по предложение на президента на републиката. Никое лице не може да бъде избрано за министър-председател, ако вече е изпълнявало общо най-малко осем години тази длъжност, включително и с непоследователни мандати. За изчисляването на периода се взема предвид всяко време, заемано като министър-председател на или след 2 май 1990 г.", се казва в предложението. Конституцията ще трябва да бъде изменена и в случай че носителите на най-висшите държавни длъжности и други държавни служители — включително президентът на републиката не изпълнят това изискване и не подадат оставки до 31 май 2026 г. Гергели Гуляш, лидер на парламентарната група на бившата управляваща партия "Фидес" нарече поправката Lex Orbán.

Предвижданите конституционни промени също така проправят пътя към разпускането на Службата за защита на суверенитета, която включваше медии, смятани за заплаха за суверенитета на страната, в специални списъци. Създадена през последните години на управлението на Орбан, службата беше обвинявана в опити да сломи критиците му, като позволяваше на унгарските разузнавателни служби да имат достъп до информация за лица и организации без съдебен надзор.