Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Тиса" иска да забрани на Орбан да се завърне като премиер на Унгария

Петер Мадяр ще разпусне службата, която преследваше критиците на бившия премиер

Днес, 19:44
Виктор Орбан
EЕПА/БГНЕС
Виктор Орбан

Управляващата партия в Унгария "Тиса" внесе първото си предложение за конституционни промени, които предвиждат осемгодишно ограничение за заемане на поста министър-председател. Това означава, че Виктор Орбан, който има общо 20 години на власт от 1998 г. насам, ще бъде лишен от правото да се кандидатира за поста.

Следващите парламентарни избори в Унгария са през 2030 г. Ако промените  бъдат приети, премиерът Петер Мадяр ще има право да управлява до 2034 г., в случай че спечели пак.

"Министър-председателят се избира от Народното събрание по предложение на президента на републиката. Никое лице не може да бъде избрано за министър-председател, ако вече е изпълнявало общо най-малко осем години тази длъжност, включително и с непоследователни мандати. За изчисляването на периода се взема предвид всяко време, заемано като министър-председател на или след 2 май 1990 г.", се казва в предложението.  Конституцията ще трябва да бъде изменена и в случай че носителите на най-висшите държавни длъжности и други държавни служители — включително президентът на републиката не изпълнят това изискване и не подадат оставки до 31 май 2026 г.  Гергели Гуляш, лидер на парламентарната група на бившата управляваща партия "Фидес" нарече поправката  Lex Orbán.

Предвижданите конституционни промени също така проправят пътя към разпускането на Службата за защита на суверенитета, която включваше медии, смятани за заплаха за суверенитета на страната, в специални списъци. Създадена през последните години на управлението на Орбан, службата беше обвинявана в опити да сломи критиците му, като позволяваше на унгарските разузнавателни служби да имат достъп до информация за лица и организации без съдебен надзор.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Виктор Орбан, Петер Мадяр, Унгария

Още новини по темата

Мадяр очаква ЕС да се върне към руския газ след войната
21 Май 2026

Унгария дарява обезщетенията на Орбан и министрите му за Украйна
16 Май 2026

Унгария замрази парите на медийния магнат на Орбан
11 Май 2026

Издирван правосъден министър на Полша избяга от Унгария в САЩ
11 Май 2026

"Тиса" отбеляза с танц клетвата на Мадяр
10 Май 2026

Знамето на ЕС се развя след 12 г. в унгарския парламент
09 Май 2026

Зетят на Мадяр отказа да е правосъден министър
08 Май 2026

Унгария върна на Украйна конфискуваните пари и злато
06 Май 2026

Скопие чака екстрадицията на експремиера Груевски
03 Май 2026

Мадяр ще назначи зет си за министър на правосъдието

02 Май 2026

Орбан се отказа да бъде депутат
25 Апр. 2026

Украйна пуска петрола по "Дружба"
21 Апр. 2026

Мадяр постави ултиматум на "марионетките на Орбан"
21 Апр. 2026

Петер Мадяр мести премиерския кабинет, за да се разграничи от Орбан
16 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса