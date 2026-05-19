Арестуваха сина на основателя на Mango за смъртта на баща му

Полицията в Каталуния задържа Джонатан Андик – син на основателя на компанията Mango Исак Андик, който загина в края на 2024 г. в планината Монсерат.

По данни на испанските медии, Джонатан е заподозрян за възможна съпричастност към смъртта на баща си. Самият Джонатан Андик настоява, че бизнесменът е загинал при нещастен случай по време на преход.

Следствието проучва телефона му и обстоятелствата около трагедията.

Състоянието на Исак Андик се оценяваше на 4,5 милиарда долара. Той е роден в Истанбул в еврейско семейство, емигрира в Испания през 60-те години. Исак основава Mango през 1984 г. в Барселона заедно с брат си Нахман. Марката се превръща в един от основните стълбове на испанската "бърза мода" (fast fashion) наред с гиганта Inditex (собственик на Zara).

Наследникът Джонатан Андик (роден през 1981 г.) дълги години беше подготвян да поеме управлението. Той започва работа в Mango още в младежка възраст, като преминава през различни отдели – от логистика до дизайн. Преди трагедията Джонатан заемаше поста изпълнителен вицепрезидент и член на Управителния съвет. Въпреки че през 2020 г. за главен изпълнителен директор (CEO) беше назначен външният мениджър Тони Руис, семейство Андик запази пълния контрол върху стратегическите решения.

Планината Монсерат, където става инцидента през декември 2024 г. , се намира близо до Барселона и е известна със своите специфични, стръмни скални образувания. Тя е популярно място за походи, но крие и опасни, хлъзгави участъци.

Първоначалната версия за фатално падане по време на рутинен преход бързо беше подложена на съмнение от каталунската полиция (Mossos d'Esquadra). Разследващите откриха несъответствия между показанията на Джонатан, времевите отрязъци на събитията и геолокационните данни от мобилните устройства, което доведе до неговия арест за изясняване на обстоятелствата.