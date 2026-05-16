Унгария дарява обезщетенията на Орбан и министрите му за Украйна

Обезщетенията за прекратяване на трудовия договор на министрите от предишното унгарско правителство ще бъдат дарени на украински дом за сираци, заяви новият премиер на страната Петер Мадяр, цитиран от унгарските медии. Бившите министри са се съгласили с тази мярка.

Орбан и министрите му бяха сред най-върлите опоненти на помощите за Украйна и редовно блокираха отпускането на пари от ЕС. Самият Орбан направи атаките срещу Украйна централна тема на своята предизборна кампания.

Според унгарското законодателство, министрите и техните заместници имат право на плащания, съобразени с времето, прекарано на поста им, когато мандатът им приключи. Мадяр заяви, че в случая с министрите дължимата сума е 350 милиона форинта (970 000 евро), докато общата сума, включително плащанията към заместник-министри, е почти 1 милиард форинта (2.7 млн. евро).

„Призовавам министрите, които унищожиха страната ни и я потопиха в дългове, дори да не си помислят да вземат тези пари. Това е най-малкото, което могат да направят за страната", каза той.

Украинското сиропиталище, за което бившите министри се съгласиха, че ще се възползва от техните плащания, се намира точно от другата страна на източната граница на Унгария, в село, населено предимно с унгарскоговорящо малцинство в Украйна.

Орбан, чиято партия Фидес беше свалена от власт на парламентарните избори миналия месец, не присъства на предаването на властта в четвъртък и не е сред бившите служители, които са се съгласили да се откажат от обезщетенията си при прекратяване на трудовия договор.

Мадяр заяви, че ще откаже да подпише документацията, необходима за разрешаване на изплащанията.

Като бивш депутат, Орбан трябва да получи тримесечно възнаграждение от 6,37 милиона форинта (17 700 евро), както и шестмесечно възнаграждение като министър-председател, което се равнява на допълнителни 32,4 милиона форинта (90 000 евро).

Според унгарския закон Орбан има право и на автомобил с шофьор за следващите 16 години и офис с двама души персонал за осем години.

Péter Magyar gave the press a tour of propaganda minister Antal Rogán's newly renovated, and now abandoned headquarters in Buda Castle. Just look at this luxury mansion, complete with a cigar room for prominent guests. All this in one of the poorest countries of the EU. pic.twitter.com/ga6pYsddQj — Csaba Tóth 🇸🇴 (@tothcsabatibor) 12 май 2026 г.

﻿Мадяр, който не е разговарял лично с Орбан от изборите насам, заяви, че ще попречи на бившия премиер да получи каквито и да било привилегии, които засега остават предмет на общо замразяване на несъществените публични разходи, наложено от кабинета.

След предаването на властта, при което според Мадяр атмосферата „не е била особено добра“, премиерът заяви, че ще започнат разследвания срещу предишната администрация. Мадяр обвини бившия премиер Виктор Орбан и членовете на неговата партия Фидес, че са натрупали държавни дългове, докато са пълнели собствените си джобове чрез корупция и шуробаджанащина.

Държавния дълг се е увеличил до почти 75% от БВП, а инфлацията достигна пик през 2023 г. от 26%.