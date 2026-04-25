Орбан се отказа да бъде депутат

Въпреки разгромната загуба на ФИДЕС на изборите шефът й не смята да подава оставка

Днес, 19:51
Виктор Орбан няма да бъде депутат

Виктор Орбан, председател на партия „ФИДЕС – Унгарски граждански съюз“ и премиер в оставка, заяви, че ще се откаже от депутатския мандат, който спечели на парламентарните избори в Унгария на 12 април, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, съобщи БТА.

Според Орбан енергията му ще бъде по-добре изразходвана за „обновяване на националното движение“, отколкото да седи в парламента. Орбан също така обяви, че ръководителят на кабинета му в оставка Гергей Гуяш ще ръководи парламентарната група на ФИДЕС.

Във видеоизявление, публикувано във Фейсбук, Орбан каза, че по време на заседание на неговата партия са взети няколко важни решения. Сред тях е радикалното преструктуриране на парламентарната група на партията, новата група ще бъде сформирана в понеделник под ръководството на Гуяш.

Орбан подчерта, че мандатът в парламента, който той спечели като лидер на листата на ФИДЕС, технически е депутатско място на партията, поради което е решил да го върне и друг партиен представител да го заеме. 

„Нужен съм не в парламента, а за реорганизацията на националното движение“, заяви той.

Орбан посочи, че ръководството на партията е препоръчало той да продължи работата си като лидер на ФИДЕС.   „Ако партийният конгрес ми окаже доверие, аз съм готов за задачата“, добави Орбан. От мандата се отказа и вицепремиерът Жолт Шемйен.

Още новини по темата

Мадяр постави ултиматум на "марионетките на Орбан"
21 Апр. 2026

Петер Мадяр мести премиерския кабинет, за да се разграничи от Орбан
16 Апр. 2026

Борисов обяви Радев за "новия Орбан"
15 Апр. 2026

Унгария след изборите: Русия - вън, по-тесни връзки с ЕС и НАТО
13 Апр. 2026

Виктор Орбан загуби катастрофално изборите в Унгария
13 Апр. 2026

Джей Ди Ванс пристигна в Унгария като последна надежда за Орбан
07 Апр. 2026

Орбан предложил на Путин да бъде мишката, която помага на лъва
07 Апр. 2026

Сърбия опроверга, че Украйна се е опитала да взриви "Балкански поток"
06 Апр. 2026

Вучич и Орбан драматично откриха експлозиви до "Балкански поток"
05 Апр. 2026

Дарители събраха над 700 000 евро за полицай, опълчил се на Орбан
01 Апр. 2026

Унгария обвини в шпионаж журналист, разследвал връзките на Орбан с Русия

27 Март 2026

Тръмп призова унгарците да гласуват за Орбан
25 Март 2026

ЕС ограничава поверителните документи към Унгария
23 Март 2026

Москва предложила да инсценира покушение срещу Орбан
21 Март 2026

