Вучич и Орбан драматично откриха експлозиви до "Балкански поток"

БГНЕС/ЕПА Сърбия извади военната полиция и блокира за дълги часове района, в който се твърди, че са открити експлозивите

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че сръбски части са открили взривни вещества "с разрушителна сила" и детонатори, необходими за активирането им, край северния град Канижа, близо до газовата инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария, съобщава телевизия N1, цитирана от БТА.

"Току-що проведох телефонен разговор с унгарския премиер Виктор Орбан, в който го информирах за първите резултати от разследването на нашите военни и полицейски сили относно заплахата за критичната газова инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария", написа Вучич в Инстаграм.

Той каза, че два големи пакета с взривни вещества и детонатори са открити недалеч от селището Велебит, на няколкостотин метра от газопровода "Балкански поток".

"Нашите части откриха взривно вещество с голяма разрушителна сила и детонатори, необходими за активирането му. Ще информираме унгарската страна за по-нататъшния ход на разследването", добави президентът.

Вучич посочи, че експлозивите са открити в северната част на автономната област Войводина, в която живеят голям брой етнически унгарци. По думите му взривните вещества са били толкова мощни, че е можело да изложат на риск множество хора.

"Ще се справим безмилостно с всеки, който се опитва да унищожи ключови интереси на Сърбия", предупреди сръбският държавен глава. "Радвам се, че успяхме да предотвратим сериозна акция срещу жизненоважните интереси на Република Сърбия без никакви жертви“, добави той.

Унгарският премиер Виктор Орбан също потвърди, че е разговарял по телефона с Вучич, който му е съобщил за намирането на експлозиви в близост до газовата инфраструктура, свързваща двете страни, предаде Ройтерс.

"Сръбските власти са открили разрушителни взривни вещества и оборудване, необходимо за активирането им, в близост до ключова газова инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария", написа във Фейсбук Орбан, който е близък съюзник на Вучич.

"Тече разследване. Свиках извънредно заседание на Съвета за отбрана този следобед", добави унгарският премиер.

Петер Мадяр, лидер на водещата по подкрепа за изборите след седмица според проучванията опозиция, заяви, че от седмици получават сигнали за възможна фиктивна провокация в Сърбия срещу газопровода, и ако Орбан и проправителствените медии я използва за предизборната кампания на властта, това ще е признание, "че става въпрос за предварително планирана операция под фалшив флаг". Мадяр призова също премиерът да го покани да присъства на Съвета за отбрана.

"Категорично отхвърляме опитите да се свърже погрешно Украйна с инцидента с намерените експлозиви в близост до газопровода „Турски поток“ в Сърбия. Украйна няма нищо общо с това. Най-вероятно става дума за руска операция под фалшив флаг, част от масираната намеса на Москва в унгарските избори", обяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи.

Външният министър на Унгария Петер Сиярто обяви, че има коалиция от Унгария, Русия, Турция и Сърбия, които са се съгласили да засилят защитата на газопровода "Турски поток" от възможни атаки от Украйна. Прави впечатление отсъствието на България, през която преминава основна част от потока.

We categorically reject attempts to falsely link Ukraine to the incident with explosives found near the Turkstream pipeline in Serbia. Ukraine has nothing to do with this. Most probably, a Russian false-flag operation as part of Moscow’s heavy interference in Hungarian elections. — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) 5 април 2026 г.

Газопроводът "Балкански поток" е продължение на "Турски поток", който преминава под Черно море и има за цел да транспортира руски газ към Сърбия и Унгария, отбелязва АФП. Сърбия е силно зависима от него, тъй като по-голямата част от използвания от нея газ идва от Русия на цена, която е значително по-ниска от пазарната цена в Европа.

Сръбското Министерство на отбраната също потвърди откриването на експлозиви близо до газопровода и съобщи, че силите за сигурност продължават работата си на терен в община Канижа с цел намиране на допълнителни следи, както и идентифициране и преследване на лица, които може да са свързани със събитието, информира ТАНЮГ.

В съобщение на министерството се посочва, че във връзка с днешните събития на територията на община Канижа в районите на селата Велебит, Трешневац и Войвода Зимонич по разпореждане на Висшата прокуратура в Суботица е наложена блокада и претърсване на терена.

Прокуратурата е квалифицирала случая в община Канижа, където бяха открити взривни вещества близо до газова инфраструктура, като престъплението "незаконно производство, притежание и трафик на оръжия и взривни вещества във връзка с престъплението диверсия", съобщи прокурор Младенка Манойлович, цитирана от телевизия N1.

Тя посочи, че при оглед в района са открити две раници с около четири килограма взривни вещества. "Предполагаме, че става дума за пластично взривно вещество, както и за материали, които сочат към възможността за изработване на взривно устройство", уточни Манойлович.