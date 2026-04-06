Сърбия опроверга, че Украйна се е опитала да взриви "Балкански поток"

Сръбските спецслужби опровергаха спекулациите на Унгария, че Украйна се е опитала да взриви газопровода "Балкански поток" на сръбска територия. Ген. Джуро Йованич, директор на Агенцията за сигурност към сръбското министерство на отбраната, заяви, че разкриването на експлозивите е част от операция на спецслужбите, продължила няколко месеца.

"Това, което виждате днес, е изключително успешна операция на сръбските служби за сигурност, която се провежда от известно време насам. От месеци ние предупреждаваме главнокомандващия и президент Александър Вучич, както и държавното ръководство, че нещо подобно може да се случи. Трябва да бъда откровен - нашите предупреждения, че има сигнали, че компресорните станции и газовата инфаструктура могат да бъдат застрашени, бяха посрещани със скептицизъм и неодобрение. Това, което наблюдавате днес, беше предшествано от оперативна работа на терен. Имаше добра обмяна на информация между съответните служби. В този конкретен случай имахме информация, че група от мигранти с военен тренинг ще се опита да саботира газовата инфраструктура. Ние издирваме тези хора и те ще бъдат със сигурност задържани. Единственият въпрос е дали разследването ще продължи три дни или няколко месеца", каза той на специална пресконференция.

Йованич не разкри националността на мигрантите-саботьори, но категорично отрече украинската версия и директно намекна, че тя се лансира за политически цели.

"Разбира се, ние получаваме всеки ден много дезинформация, най-често за времето и начина на действия, включително т.нар. опит за саботаж. Днес отново се сблъскваме с дезинформация. Според дезинформацията сръбската армия и нейните членове могат да работят за трета страна, като откраднат украински експлозиви, за да обвинят Украйна в организиране на саботаж. Веднага искам да кажа, че това не е вярно. Какво значение има кой е производителят на експлозивите? Това не означава, че той е наредил или изпълнил атаката", каза той.

Йованич показа снимки на намерените експлозиви. "Може да видите специално опаковани, херметически запечатани експлозиви. Можете да видите специално подготвени и опаковани вещи, както детонатор и експлозиви, както и други инструменти и екипировка. Знаците по експлозивите ясно показват, че те са произведени в САЩ. Тоза означава ли, че САЩ подкрепят нещо подобно това в този момент? Сръбската армия е сериозна институция и тя не се намесва в политическите процеси в Сърбия, още по-малко в политическите процеси в друга страна", бе категоричен той.

5 април 2026 г.



Вчера сръбският президент Александър Вучич заяви, че сръбски части са открили взривни вещества с разрушителна сила и детонатори, необходими за активирането им, край северния град Канижа, близо до газовата инфраструктура на "Балкански поток", свързваща Сърбия и Унгария. Той веднага е провел телефонен разговор с унгарския премиер Виктор Орбан. Управляващите в Унгария, които значително изостават от опозицията за предстоящите парламентарни избори на 12 април, веднага обвиниха, че Украйна стои зад опита за взривяване. Външният министър Петер Сиярто дори направи паралел с взривяването на "Северен поток". Унгарските управляващи направиха атаките към Украйна централна тема в предизборната си кампания.

5 април 2026 г.

Украйна категорично отрече да е подготвяла взривяване на "Балкански поток". Лидерът на унгарската опозиция Петър Мадяр също каза, че това е опит да се повлияе на изборите.