От 5 дни в Унгария върви кампания за набиране на средства в подкрепа на Бенце Сабо, бивш унгарски полицай, който разкри тайна операция, насочена срещу опозицията в страната, само 2 седмици преди парламентарните избори на 12 април. Днес в имейл до "Сега" организаторите съобщиха, че са събрани 730 000 евро за Сабо. Те съобщават, че след като се покрият разноските за съдебните дела на уволнения полицай, остатъкът от парите ще отиде за благотворителност.

Този случай, наречен „Орбангейт“ от лидера на опозицията Петер Мадяр, начело на партията ТИСА, предизвиква силно възмущение в страната. Мадяр, чиято партия води в социологическите проучвания, го определя като най-сериозния скандал в областта на националната сигурност от прехода към демокрация през 1990 г. досега

Във видео, публикувано миналата седмица и гледано над два милиона пъти, Бенце Сабо твърди, че е открил доказателства, че унгарските разузнавателни служби са се опитвали да проникнат в информационните системи на ТИСА поне от 2025 г. Правителството признава съществуването на тайна операция, но уверява, че тя предшества създаването на партията ТИСА и е била насочена срещу „украински шпиони“.

На власт от 2010 г., националистът Виктор Орбан от своя страна обвинява своя съперник, че е „марионетка“ на Брюксел и Киев, като без доказателства твърди, че има украинска намеса в предизборната кампания.

Финансовата мобилизация в подкрепа на Сабо беше впечатляваща. Кампанията, стартирана в миналия петък на платформата 4fund.com от неговия брат, първоначално имаше за цел да събере 12 500 евро. За по-малко от 24 часа сумата достигна почти 600 000 евро.

Член на елитно звено за борба с киберпрестъпността, специализирано по-специално в случаи на детска порнография, Сабо обяснява, че подозренията му произтичат от разследване, проведено през юли миналата година. То е било свързано с двама унгарци, уж заподозрени, че са искали да заснемат непълнолетни с помощта на скрита камера. Сабо обаче установил, че двамата заподозрените са ИТ експерти, свързани с ТИСА, като един от тях е бил принуден от неизвестни лица да помогне за хакването на партията.

Бившият полицай заявява, че по време на разследването е бил подложен на "необичайни намеси" от страна на разузнавателните служби и че неговите началници не са му позволили да разследва операцията срещу опозицията. Той стига до извода, че специално звено на вътрешното разузнаване, под прякото ръководство на министър или държавен секретар, е насочено срещу опозицията.

Разследващият казва, че е подал сигнал, като е споделил цялата информация с разследващата медия Direkt36, която публикува в сряда статия с подробности по случая. За по-малко от 24 часа той е бил уволнен, полицията е извършила обиск в дома му и той е бил обвинен в злоупотреба с власт, съобщава разследващата медия, позовавайки се на неговия адвокат.

Днес организаторите на благотворителната кампания съобщиха, че тя ще продължи до неделя.