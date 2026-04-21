Мадяр постави ултиматум на "марионетките на Орбан"

Днес, 15:29

Следващият министър-председател на Унгария - Петър Мадяр, постави срок на хората на Орбан да напуснат властовите си постове. 

"До 31 май марионетките на Орбан могат доброволно да напуснат постовете си", заяви Мадяр и подчерта за кои хора говори: "Това се отнася за президента на Унгария, председателя на Върховния съд, председателя на Националната съдебна администрация, председателя на Конституционния съд и главния прокурор".

"Ако тези длъжностни лица не напуснат доброволно до 31 май, то — въз основа на мандата, получен от милиони унгарци — ще ги отстраним от длъжност", обеща Мадяр.

Мадяр обяви, че правителството му ще се състои от 16 министерства. Учредителното заседание на новия парламент може да се проведе около 9-10 май, като се очаква веднага да бъде избран новия министър-председател, който ще положи клетва, а след това парламентарните комисии ще изслушат кандидатите за министри, обясни той.

Мадяр обяви първите седем министри на бъдещия си кабинет: Анита Орбан - министър на външните работи; Андраш Карман - министър на финансите; Ищван Капитан - министър на икономиката и енергетиката; Жолт Хегедюш - министър на здравеопазването; Ласло Гайдош - министър на екологията; Соболч Бона - министър на земеделието и храните; Ромулус Рузин-Сенди: министър на отбраната.

Останалите министерства, засега без имена на министри са: МВР, Министерство на правосъдието, Министерство на транспорта и инвестициите, Министерство на образованието, Министерство на социалните въпроси, Канцелария на министър-председателя, Министерство на развитието на селските райони, Министерство на културата, научните въпроси, спорта, гражданските организации, църквите и регулирането на медиите и Министерство на цифровите и технологичните въпроси.

