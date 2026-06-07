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Китай обяви „специална морска операция“ край Тайван

07 Юни 2026
„Хайсюн 09“ е патрулен и спасителен кораб на китайската Морска администрация. Той е с водоизместимост около 10 700 тона, дължина 165 метра и се счита за най-големия патрулен кораб от този тип в Китай.
„Хайсюн 09“ е патрулен и спасителен кораб на китайската Морска администрация. Той е с водоизместимост около 10 700 тона, дължина 165 метра и се счита за най-големия патрулен кораб от този тип в Китай.

Властите на КНР обявиха провеждането на „специална морска операция“ за осигуряване на корабоплаването във водите източно от Тайван. Това съобщава агенция „Синхуа“. В операцията участват Министерството на транспорта на Китай, управленията по морска безопасност на провинциите Фудзиен и Гуандун, както и навигационни и спасителни структури от Източнокитайско море.

Според Пекин целта на операцията е да утвърди юрисдикцията на морските административни органи на КНР, да разшири възможностите за патрулиране и управление на движението в регионалните води, както и да гарантира безопасността на морското корабоплаване и защитата на националните права и интереси.

На 6 юни китайските власти изпратиха към Тайван флотилия, в чийто състав влиза най-големият китайски патрулен кораб. Очаква се плавателните съдове да проведат съвместно патрулиране с подразделения на бреговата охрана.

Властите на Тайван разположиха патрулна фрегата и катери на бреговата охрана, които да наблюдават китайските кораби и да реагират при необходимост.

Китайските власти заявяват, че операцията е отговор на решението на Япония и Филипините да започнат преговори за делимитация на морската граница източно от Тайван. Според Пекин тези действия сериозно засягат териториалния суверенитет на КНР и нарушават нормите на международното морско право.

В края на май, по време при посещението на филипинския президент Фердинанд Маркос-младши в Япония, Токио и Манила обявиха началото на преговори за разграничаване на изключителните икономически зони и континенталния шелф между двете страни. Става дума за морски район, разположен източно от Тайван.

КНР смята Тайван за част от своята територия и се противопоставя на официалните контакти на други държави с тайванските власти. Тайван отхвърля тези претенции. На този фон Япония и Филипините все по-често разглеждат засилващото се китайско присъствие около Тайван като фактор на риск за собствената си сигурност.

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Ключови думи:

Китай, Тайван

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