Руски дрон удари китайски кораб в Одеса

Руски дрон атакува китайски кораб в Одеса, съобщиха украинските военно-морски сили. KSL Deyang, който плава под флага на Маршаловите острови, но е с китайски собственик и екипаж, е повреден. "Интересно от какво са се водили руснаците, когато тази нощ решиха да ударят с "Шахед" китайски търговски кораб в наши води. Размина се без жертви, но това е нещо ново", написа в Телеграм говорителят на ВМС на Украйна Дмитрий Плетенчук.

Според данните на сайта за проследяване на движението на корабите Starboard Maritime Intelligence корабът KSL Deyang е напуснал на 16 март руското пристанище Кавказ в Краснодарския край и се е насочил към пристанище в Румъния.

При атаката е повреден още един кораб, плаващ под флага на Гвинея- Бисау. В Одеса са ранени двама души, сред които едно дете на 11 г.

Русия атакува Украйна тази нощ с 524 дрона и 22 ракети. Свалени са 503 дрона и 4 ракети, съобщиха от ВВС на Украйна. Пострадали са поне 30 души.

Най-тежко бе положението в Днепропетровска област, където в резултат на руските атаки са ранени 26 жители, сред които две деца. Избухнали са пожари в жилищни сгради и учебни заведения.

"Над 6 часа продължи атаката срещу Днепропетровска област", съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски в Телеграм. И добави: "Русия разчита на балистика, за да нанася удари по хората, и затова в Европа трябва да направят всичко възможно да има надеждна защита срещу нея. Европа трябва да има собствени антибалистични системи и да се справя самостоятелно с подобни заплахи".