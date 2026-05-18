Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Руски дрон удари китайски кораб в Одеса

Днес, 13:57
Китайският кораб е повреден, но екипажът не е пострадал
Телеграм канал на украинските ВМС
Китайският кораб е повреден, но екипажът не е пострадал

Руски дрон атакува китайски кораб в Одеса, съобщиха украинските военно-морски сили. KSL Deyang, който плава под флага на Маршаловите острови, но е с китайски собственик и екипаж, е повреден. "Интересно от какво са се водили руснаците, когато тази нощ решиха да ударят с "Шахед" китайски търговски кораб в наши води. Размина се без жертви, но това е нещо ново", написа в Телеграм говорителят на ВМС на Украйна Дмитрий Плетенчук.

Според данните на сайта за проследяване на движението на корабите Starboard Maritime Intelligence корабът KSL Deyang е напуснал на 16 март руското пристанище Кавказ в Краснодарския край и се е насочил към пристанище в Румъния.

При атаката е повреден още един кораб, плаващ под флага на Гвинея- Бисау. В Одеса са ранени двама души, сред които едно дете на 11 г.

Русия атакува Украйна тази нощ с 524 дрона и 22 ракети. Свалени са 503 дрона и 4 ракети, съобщиха от ВВС на Украйна. Пострадали са поне 30 души.

Най-тежко бе положението в Днепропетровска област, където в резултат на руските атаки са ранени 26 жители, сред които две деца. Избухнали са пожари в жилищни сгради и учебни заведения. 

"Над 6 часа продължи атаката срещу Днепропетровска област", съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски в Телеграм. И добави: "Русия разчита на балистика, за да нанася удари по хората, и затова в Европа трябва да направят всичко възможно да има надеждна защита срещу нея. Европа трябва да има собствени антибалистични системи и да се справя самостоятелно с подобни заплахи".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

атака с дронове, Китай, пристанище Одеса

Още новини по темата

Пекин посрещна Тръмп хипер тържествено
13 Май 2026

Китай прави експеримент в космоса с изкуствен ембрион
13 Май 2026

Калифорнийска кметица е обявена за таен агент на Китай

12 Май 2026

Двама бивши военни министри бяха осъдени на смърт в Китай
07 Май 2026

Москва се опаса с още над 40 кули с ПВО
06 Май 2026

Путин уволни шефа на ВКС заради украинските атаки с дрон
04 Май 2026

Украйна порази 3 руски кораба за ден
18 Апр. 2026

Украйна блокира износа на руски петрол през Балтийско и Черно море
25 Март 2026

Украйна удари най-голямото руско пристанище в Балтийско море
23 Март 2026

Близък до британски депутат е задържан за шпионаж в полза на Китай
04 Март 2026

Чистка в Китай отстрани за корупция 19 висши фигури
27 Февр. 2026

Китай открива първата в света фабрика за летящи автомобили
15 Февр. 2026

Медиен бос от Хонконг получи 20 години затвор заради подривна дейност
09 Февр. 2026

Китай предупреди, че криптовалутите са незаконни в страната
07 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса