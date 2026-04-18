Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украйна порази 3 руски кораба за ден

Още няколко петролни бази и рафинери бяха изведени от строя

18 Апр. 2026
Гъст дим и задушлив въздух - обичайна гледка около руските рафинери след визита на украински дронове
Телеграм
Гъст дим и задушлив въздух - обичайна гледка около руските рафинери след визита на украински дронове

Украйна нанесе поредица от удари дълбоко в руска територия тази нощ. Поразени са четири обекта на нефтопреработващата промишленост и три кораба. Това съобщи укранският Генерален щаб.

Дронове удариха нефтопреработващите заводи в Новокуйбишевск и Сизрански в Самарска област, нефтения терминал на Лукойл-2 в Ленинградска област и нефтената станция Тихорецк в Краснодарския край. Всички те участват в снабдяването на руската армия.

Отделно са поразени бази за съхраняване на петролни материали на временно окупираните територии на Украйна - в района на Мариупол.

Службата за сигурност на Украйна пък удари три кораба на Русия в Крим - два бойни десантни кораба - "Ямал" и "Азов", както и вонен кораб от неустановен тип.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

украински удари по руска територия, атака с дронове

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?