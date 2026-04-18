Украйна порази 3 руски кораба за ден

Украйна нанесе поредица от удари дълбоко в руска територия тази нощ. Поразени са четири обекта на нефтопреработващата промишленост и три кораба. Това съобщи укранският Генерален щаб.
Дронове удариха нефтопреработващите заводи в Новокуйбишевск и Сизрански в Самарска област, нефтения терминал на Лукойл-2 в Ленинградска област и нефтената станция Тихорецк в Краснодарския край. Всички те участват в снабдяването на руската армия.
Attention, please do not confuse matters.— EMPR.media (@EuromaidanPR) 18 април 2026 г.
The following are currently ablaze simultaneously: Syuzran Oil Refinery
Novokuibyshevsk Oil Refinery
Tuapse Terminal
Sevastopol Oil Depot.
There are also fires in Tikhoretsk and the port of Vysotsk. pic.twitter.com/Zv2zwUn9NK
Отделно са поразени бази за съхраняване на петролни материали на временно окупираните територии на Украйна - в района на Мариупол.
Службата за сигурност на Украйна пък удари три кораба на Русия в Крим - два бойни десантни кораба - "Ямал" и "Азов", както и вонен кораб от неустановен тип.
Ukraine’s SBU has hit three Russian warships in occupied Crimea — including landing ships Yamal and Azov — in a sweeping strike on Moscow’s military assets.— KyivPost (@KyivPost) 18 април 2026 г.
The operation also targeted a Grachonok patrol boat, radar and communications systems, and fuel storage. pic.twitter.com/754pfyFcz7