Украйна порази петролен терминал в Крим

Днес, 14:53
Терминалът във Феодосия
Терминалът във Феодосия

Украинската армия е нанесла удар по руски петролен терминал на полуостров Крим, заяви днес командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Украинските сили са поразили петролния терминал във Феодосия, който е най-големият на полуострова, написа Бровди в "Телеграм". Над терминала се издига гъст дим. 

Терминалът играе ключова роля в снабдяването с гориво на руските войски в Крим.

Напоследък Украйна засили атаките си срещу руска петролна инфраструктура. Русия е силно зависима от приходите от продажбата на енергоносители за водене на войната си в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Украйна, украински удари по руска територия

